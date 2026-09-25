XETRA-Handel: LUS-DAX im Aufwind

Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0.32 Prozent stärker bei 25’436.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’356.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’531.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 26’279.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Wert von 24’973.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23’576.00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3.54 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 2.90 Prozent auf 42.26 EUR), adidas (+ 2.81 Prozent auf 146.25 EUR), Deutsche Bank (+ 2.59 Prozent auf 31.73 EUR), Infineon (+ 1.92 Prozent auf 57.34 EUR) und Siemens Energy (+ 1.69 Prozent auf 144.50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil BASF (-2.10 Prozent auf 51.20 EUR), Scout24 (-1.46 Prozent auf 67.50 EUR), BMW (-0.85 Prozent auf 55.98 EUR), Hannover Rück (-0.85 Prozent auf 256.80 EUR) und Airbus SE (-0.71 Prozent auf 193.00 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’305’231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 215.212 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch