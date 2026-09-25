Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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25.09.2026 15:58:16
XETRA-Handel: LUS-DAX im Aufwind
Der LUS-DAX befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.
Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0.32 Prozent stärker bei 25’436.00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’356.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’531.00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 26’279.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Wert von 24’973.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23’576.00 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3.54 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 2.90 Prozent auf 42.26 EUR), adidas (+ 2.81 Prozent auf 146.25 EUR), Deutsche Bank (+ 2.59 Prozent auf 31.73 EUR), Infineon (+ 1.92 Prozent auf 57.34 EUR) und Siemens Energy (+ 1.69 Prozent auf 144.50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil BASF (-2.10 Prozent auf 51.20 EUR), Scout24 (-1.46 Prozent auf 67.50 EUR), BMW (-0.85 Prozent auf 55.98 EUR), Hannover Rück (-0.85 Prozent auf 256.80 EUR) und Airbus SE (-0.71 Prozent auf 193.00 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’305’231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 215.212 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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