adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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25.09.2026 14:07:44
Kaufen-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem DZ BANK-Analyst Thomas Maul das adidas-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas nach dem Innovationstag beim fairen Aktienwert von 205 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Sportartikelkonzern habe in seinen Fokus-Sportarten eine eindrucksvolle Produktpipeline präsentiert, schrieb Thomas Maul am Freitag. Im Lifestyle-Schuhsegment könne sich das Wachstum ab dem Schlussquartal mit Sneakern der Serien Stan Smith und Superstar beschleunigen. Die niedrige Bewertung der Aktie spiegele die Qualitäten von Adidas nicht ausreichend wider.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 13:51 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2.7 Prozent auf 146.10 EUR zu. Zuletzt wurden über XETRA 133’934 adidas-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 12.0 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 10:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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