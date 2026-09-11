Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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11.09.2026 16:06:00
Flughafen Zürich steigert Passagierzahlen im August - Aktie im Plus
Am Flughafen Zürich sind im August 2026 die Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat weiter gestiegen.
Insgesamt reisten im August 3,33 Millionen Personen über den grössten Flughafen der Schweiz, wie der Flughafen Zürich am Donnerstagabend mitteilte. Das waren 1,8 Prozent mehr als im August vor einem Jahr.
Dabei wuchs die Zahl der Lokalpassagiere um 0,5 Prozent, während die Transferpassagiere um 4,9 Prozent zunahmen. Die Flugbewegungen stiegen um 2,9 Prozent auf 26'009.
Passagiere ausgabefreudiger
Der Kommerzumsatz lag im August bei 58,9 Millionen Franken, ein Plus von 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei legten die Verkäufe auf der sogenannten Airside, also dem Bereich nach der Sicherheitskontrolle, um 5,1 Prozent zu, während der Umsatz auf der Landseite - inklusive "The Circle" - um 2,7 Prozent zurückging.
Die Passagiere waren im Schnitt etwas ausgabefreudiger: So gab jeder Passagier 22,1 Franken am Flughafen aus, was einem Anstieg um 3,2 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Seit Jahresanfang stiegen die durchschnittlichen Ausgaben um 3,4 Prozent.
Die Frachtvolumen sanken derweil leicht: Im August wurden 34'444 Tonnen Fracht abgewickelt - ein Minus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Die Flughafen Zürich-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 1,85 Prozent auf 203,60 Franken.
ls/mk
Zürich (awp)
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