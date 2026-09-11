Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
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Yara International ASA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara auf "Underweight" belassen. Die europäische Politik sende protektionistischere Signale zugunsten ihrer Chemiebranche, die strukturellen Wettbewerbsnachteil durch hohe lokale Kosten, schwache Nachfrage und starken Importdruck erlebe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag. Bei der Einzelwerteauswahl sieht er vor allem lokaler agierende Unternehmen mit vergleichsweise kleinem Fußabdruck in China wie Lanxess im Vorteil. Globaler agierende Konzerne wie BASF mit starker Produktion und hohem Absatz in China und dem Rest der Welt seien weniger begünstigt. Sie könnten bei erschwertem Zugang zum europäischen Markt zunehmende Überkapazitäten und den Preisdruck in anderen Märkten zu spüren bekommen. Wacker Chemie, Yara, Evonik und Solvay sieht er neben Lanxess ebenfalls als Nutznießer, wenn auch vermutlich weniger deutlich./ag/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Yara International ASA Underweight
|
Unternehmen:
Yara International ASA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
463.50 NKr
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
461.30 NKr
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Yara International ASA Hold
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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