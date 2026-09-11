Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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11.09.2026 09:28:15
Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Start
Wie bereits am Vortag richtet sich der DAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.
Am Freitag bewegt sich der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.31 Prozent fester bei 25’440.98 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.132 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.464 Prozent stärker bei 25’478.84 Punkten in den Handel, nach 25’361.15 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25’434.88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’484.99 Punkten lag.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 2.30 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 11.08.2026, mit 26’391.42 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bewegte sich der DAX bei 24’209.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23’703.65 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.67 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten markiert.
Tops und Flops im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Airbus SE (+ 1.62 Prozent auf 199.04 EUR), Siemens Energy (+ 1.52 Prozent auf 142.96 EUR), GEA (+ 1.49 Prozent auf 64.55 EUR), Siemens (+ 1.18 Prozent auf 261.15 EUR) und Infineon (+ 1.00 Prozent auf 56.36 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen SAP SE (-1.63 Prozent auf 174.92 EUR), Brenntag SE (-1.53 Prozent auf 60.40 EUR), BASF (-1.27 Prozent auf 52.66 EUR), RWE (-0.40 Prozent auf 59.94 EUR) und Deutsche Börse (-0.39 Prozent auf 278.60 EUR) unter Druck.
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 252’288 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211.057 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.73 zu Buche schlagen. Mit 7.11 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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