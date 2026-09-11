JP Morgan Chase & Co. beurteilt BASF-Aktie mit Underweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Die europäische Politik sende protektionistischere Signale zugunsten ihrer Chemiebranche, die strukturellen Wettbewerbsnachteil durch hohe lokale Kosten, schwache Nachfrage und starken Importdruck erlebe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag. Bei der Einzelwerteauswahl sieht er vor allem lokaler agierende Unternehmen mit vergleichsweise kleinem Fussabdruck in China wie Lanxess im Vorteil. Globaler agierende Konzerne wie BASF, mit starker Produktion und hohem Absatz in China und dem Rest der Welt seien weniger begünstigt. Sie könnten bei erschwertem Zugang zum europäischen Markt zunehmende Überkapazitäten und den Preisdruck in anderen Märkten zu spüren bekommen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BASF-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die BASF-Aktie wies um 10:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2.6 Prozent auf 51.94 EUR abwärts. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 396’473 BASF-Aktien. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 21.9 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:15 / BST



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