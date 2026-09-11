Kudelski-Aktie gesucht: Sicherheitstechnologie wird in MediaTek-TV-Chips integriert

Dabei soll die Sicherheitstechnologie von Nagravision künftig direkt in die TV-Chips von MediaTek integriert werden.

Das sogenannte Secure Element werde in alle künftigen TV-System-on-Chips von MediaTek aufgenommen, teilte Kudelski am Freitag mit. Damit sollen die Fernseher besser gegen Piraterie und neue Bedrohungen wie künstliche Intelligenz und Quantencomputing geschützt werden.

Im Schweizer Handel klettert die Kudelski-Aktie zeitweise um 2,77 Prozent auf 1,30 Franken.

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Cheseaux-sur-Lausanne (awp)