Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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11.09.2026 16:06:00
Kudelski-Aktie gesucht: Sicherheitstechnologie wird in MediaTek-TV-Chips integriert
Die Kudelski-Tochter Nagravision hat eine Vereinbarung mit dem Halbleiterhersteller MediaTek zur Absicherung von Streaming- und TV-Inhalten geschlossen.
Das sogenannte Secure Element werde in alle künftigen TV-System-on-Chips von MediaTek aufgenommen, teilte Kudelski am Freitag mit. Damit sollen die Fernseher besser gegen Piraterie und neue Bedrohungen wie künstliche Intelligenz und Quantencomputing geschützt werden.Im Schweizer Handel klettert die Kudelski-Aktie zeitweise um 2,77 Prozent auf 1,30 Franken.
ra/cg
Cheseaux-sur-Lausanne (awp)
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