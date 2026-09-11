AB InBev 63.96 CHF 0.93% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Verlässliche Kontinuität wäre eine vollkommen ausreichende Botschaft vom Kapitalmarkttag des Bierbrauers am 22. und 23. September in St. Louis, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.