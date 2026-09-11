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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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11.09.2026 10:14:51

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

AB InBev
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Verlässliche Kontinuität wäre eine vollkommen ausreichende Botschaft vom Kapitalmarkttag des Bierbrauers am 22. und 23. September in St. Louis, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
93.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
67.74 € 		Abst. Kursziel*:
37.29%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
67.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.33%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
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