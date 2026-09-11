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11.09.2026 14:06:00
Stadler Rail-Aktie gesucht: Langfristigen Servicevertrag mit CapMetro in Austin abgeschlossen
Der Zugbauer Stadler Rail baut sein Werk in der kasachischen Hauptstadt Astana aus.
Geplant sind Werkstätten für das Schweissen und Lackieren von Wagenkästen aus Aluminium, wie Stadler am Freitag mitteilte. Damit entstehe die erste hochautomatisierte Produktionsstätte für Aluminium-Wagenkästen von Schienenfahrzeugen in Zentralasien.
Mit dem Ausbau schafft Stadler rund 100 zusätzliche Arbeitsplätze. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in Kasachstan etwa 650 Personen. Lokale Fachkräfte werden für die neuen Aufgaben an Stadler-Standorten in Europa ausgebildet.
Das Werk in Astana übernimmt bereits heute zahlreiche Produktionsschritte. Dort werden unter anderem Wagenkästen, elektrische Ausrüstungen, Unterflurkomponenten und Drehgestelle hergestellt sowie Schienenfahrzeuge montiert und in Betrieb genommen. Mit dem Ausbau will Stadler die lokale Wertschöpfung erhöhen und mehr Produkte für den kasachischen Markt sowie für Exportprojekte fertigen.
Insgesamt will Stadler von 2023 bis 2031 mindestens rund 53 Millionen Franken in Kasachstan investieren.Die Stadler Rail-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 2,02 Prozent auf 29,24 Franken.
to/ls
Astana/Bussnang (awp)
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