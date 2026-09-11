adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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11.09.2026 11:04:44
adidas-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein
RBC Capital Markets hat eine eingehende Prüfung der adidas-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen an das zweite Halbjahr seien wenig überraschend eher zurückhaltend, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Entscheidend sei Disziplin im Grosshandelsgeschäft, um den Boden für ein wohl gutes Jahr 2027 zu bereiten.
Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:46 Uhr 0.6 Prozent im Minus bei 141.85 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 40.99 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 95’435 adidas-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 14.5 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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15:45
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|RBC Capital Markets
|09.09.26
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|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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