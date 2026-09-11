adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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11.09.2026 09:29:00
adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Freitagvormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 143,05 EUR.
Das Papier von adidas konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 143,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'448 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 143,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 142,95 EUR. Zuletzt wechselten 21'228 adidas-Aktien den Besitzer.
Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 196,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 27,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 9,16 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,59 EUR aus. adidas gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,02 EUR, nach 2,07 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.
Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,39 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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12:26
|Gewinne in Frankfurt: DAX liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
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09:29
|adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Freitagvormittag zu (finanzen.ch)
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09:28
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|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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