SLI 3025288 / CH0030252883
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25.11.2026 09:28:18
Mittwochshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwoch an seine positive Performance an.
Am Mittwoch steigt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0.71 Prozent auf 2’378.27 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.800 Prozent auf 2’380.30 Punkte an der Kurstafel, nach 2’361.40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2’382.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’376.23 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1.52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der SLI 2’325.30 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’324.19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2’062.45 Punkten auf.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.57 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’443.50 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Richemont (+ 2.38 Prozent auf 176.20 CHF), Lindt (+ 2.04 Prozent auf 8’490.00 CHF), Amrize (+ 1.65 Prozent auf 34.60 CHF), Geberit (+ 1.51 Prozent auf 592.60 CHF) und Sandoz (+ 1.31 Prozent auf 82.16 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen VAT (-1.57 Prozent auf 481.30 CHF), Kühne + Nagel International (-1.52 Prozent auf 214.30 CHF), Partners Group (-1.11 Prozent auf 621.80 CHF), Logitech (-0.72 Prozent auf 82.30 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.52 Prozent auf 65.10 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 237’430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 347.723 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.40 zu Buche schlagen. Mit 7.36 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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