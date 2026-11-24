Zum Handelsende stand im SIX-Handel ein Minus von 0.34 Prozent auf 2’361.40 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.159 Prozent auf 2’373.13 Punkte an der Kurstafel, nach 2’369.36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’359.51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’375.59 Zählern.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’325.30 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Stand von 2’314.36 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 24.11.2025, mit 2’040.27 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9.78 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’443.50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Punkte.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Straumann (+ 1.80 Prozent auf 110.05 CHF), Nestlé (+ 1.65 Prozent auf 86.28 CHF), Swisscom (+ 1.64 Prozent auf 714.00 CHF), Roche (+ 1.40 Prozent auf 404.80 CHF) und Swiss Re (+ 1.19 Prozent auf 152.60 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil VAT (-5.89 Prozent auf 489.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.22 Prozent auf 65.44 CHF), Kühne + Nagel International (-3.63 Prozent auf 217.60 CHF), Julius Bär (-2.49 Prozent auf 62.62 CHF) und Galderma (-2.34 Prozent auf 183.30 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4’594’683 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 343.676 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7.41 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch