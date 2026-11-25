Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 65,14 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'849 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bisher bei 64,74 CHF. Bei 64,94 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belief sich zuletzt auf 871'561 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 55,14 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Verlust von 15,35 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. Am 20.10.2026 lud ABB (Asea Brown Boveri) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent auf 7.92 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.26 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 03.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri) ein EPS in Höhe von 3,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

ABB-Aktie fällt: Konzern bringt intelligenten Niederspannungsmotor auf den Markt

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

ABB-Aktie zieht an: Milliarden-Deal erweitert Motoren- und Antriebsportfolio