Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
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25.11.2026 12:26:20
Zuversicht in Europa: So performt der STOXX 50 am Mittag
Der STOXX 50 zeigt am Mittag eine positive Tendenz.
Um 12:09 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0.31 Prozent auf 5’275.21 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5’261.70 Zählern und damit 0.058 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’258.65 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’261.70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’299.60 Punkten.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 1.46 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 5’320.47 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Stand von 5’496.59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4’742.54 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6.42 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Unilever (+ 1.96 Prozent auf 50.53 GBP), BAT (+ 1.68 Prozent auf 45.28 GBP), Richemont (+ 1.57 Prozent auf 174.80 CHF), GSK (+ 1.45 Prozent auf 19.28 GBP) und Nestlé (+ 1.43 Prozent auf 87.51 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen UniCredit (-2.27 Prozent auf 74.32 EUR), Rolls-Royce (-2.03 Prozent auf 12.76 GBP), Intesa Sanpaolo (-1.70 Prozent auf 5.62 EUR), Siemens Energy (-1.53 Prozent auf 116.08 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.37 Prozent auf 65.20 CHF).
Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’022’952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 490.329 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.80 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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