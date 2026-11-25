SLI 3025288 / CH0030252883
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25.11.2026 12:26:20
Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Mittwochmittag
Der SLI verbucht derzeit Zuwächse.
Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0.78 Prozent auf 2’379.85 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.800 Prozent auf 2’380.30 Punkte an der Kurstafel, nach 2’361.40 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2’373.40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2’387.32 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1.59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’325.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der SLI noch bei 2’324.19 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 25.11.2025, mit 2’062.45 Punkten bewertet.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.64 Prozent zu. 2’443.50 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Amrize (+ 2.59 Prozent auf 34.92 CHF), Holcim (+ 2.21 Prozent auf 74.90 CHF), Sika (+ 2.14 Prozent auf 188.85 CHF), Galderma (+ 1.94 Prozent auf 186.85 CHF) und Geberit (+ 1.85 Prozent auf 594.60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Swisscom (-1.05 Prozent auf 706.50 CHF), VAT (-0.82 Prozent auf 485.00 CHF), Kühne + Nagel International (-0.51 Prozent auf 216.50 CHF), SGS SA (-0.39 Prozent auf 101.75 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.37 Prozent auf 65.20 CHF).
Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’308’712 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 347.723 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.40 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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