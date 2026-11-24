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24.11.2026 11:11:00
ABB-Aktie fällt: Konzern bringt intelligenten Niederspannungsmotor auf den Markt
ABB bringt mit Intelleqt einen neuen Niederspannungsmotor auf den Markt, der Sensorik und Datenauswertung bereits ab Werk integriert.
Markteinführung ab 2027 geplant
Der Konzern will nun gemeinsam mit Maschinenherstellern und Endkunden Anwendungen entwickeln. Dank einer offenen Architektur ermöglich der Motor den Kunden branchenübergreifend die Anbindung von Motordaten an ihre bestehenden digitalen Plattformen bei vollständiger Datenhoheit. Eine breitere Markteinführung ist für 2027 zunächst in Europa, Japan, China und Indien geplant.
ABB sieht Potenzial im Markt für Niederspannungsmotoren
Weltweit sind laut ABB über 300 Millionen motorbetriebene Systeme im Einsatz, die 60 Prozent des industriellen Strombedarfs verbrauchen. Die meisten seien jedoch von den digitalen Technologien abgekoppelt, die zur Verbesserung von Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung eingesetzt werden.
Elektrifizierung, Automatisierung und industrielle KI nähmen aber an Fahrt auf, so die Mitteilung. Der globale Markt für IEC- und NEMA-Niederspannungsmotoren sei mit einem Volumen von 18 Milliarden US-Dollar bereit für die Skalierung.
ABB-Titel geben im Schweizer Handel zeitweise 1,00 Prozent auf 67,64 CHF nach.
Zürich (awp)
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