XETRA-Handel: MDAX im Plus

Am Freitag springt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.76 Prozent auf 30’481.81 Punkte an. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 342.800 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.386 Prozent höher bei 30’368.07 Punkten in den Handel, nach 30’251.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’663.96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’334.69 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 1.93 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der MDAX mit 31’958.41 Punkten gehandelt. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 32’544.86 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 30’733.46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1.61 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 4.83 Prozent auf 80.68 EUR), AIXTRON SE (+ 4.31 Prozent auf 38.45 EUR), Siltronic (+ 4.01 Prozent auf 81.75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.87 Prozent auf 76.45 EUR) und thyssenkrupp (+ 3.64 Prozent auf 14.22 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AUTO1 (-7.98 Prozent auf 15.92 EUR), KION GROUP (-2.94 Prozent auf 37.65 EUR), flatexDEGIRO (-1.86 Prozent auf 27.48 EUR), LANXESS (-1.29 Prozent auf 12.24 EUR) und Knorr-Bremse (-1.18 Prozent auf 100.20 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’015’947 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 38.758 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.71 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.02 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch