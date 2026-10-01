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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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01.10.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag auf rotes Terrain

Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 950,90 EUR nach.

Rheinmetall
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Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 950,90 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'008 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 940,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 950,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 94'681 Stück.

Bei einem Wert von 2'008,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Gewinne von 111,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 900,20 EUR ab. Abschläge von 5,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,71 EUR aus. Rheinmetall veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 3.29 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 37,49 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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