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Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

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30.09.2026 13:33:23

Knorr-Bremse Buy

Knorr-Bremse
97.65 CHF -0.67%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 130 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität steige trotz zäher Umsatzentwicklung, schrieb Sebastian Ubert am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Ein Besuch der Nutzfahrzeugmesse IAA habe seine positive Haltung zu dem Bremsenhersteller gestärkt./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
131.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
103.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.18%
Analyst Name::
Sebastian Ubert 		KGV*:
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