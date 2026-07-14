Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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14.07.2026 12:12:05
Knorr-Bremse Underweight
Knorr-Bremse
93.70 CHF -0.98%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 90 auf 92 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In der Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne zum zweiten Quartal gehe es vor allem um die Frage, ob gesunde Ergebnisse ausreichten, um die hohen Erwartungen zu erfüllen, schrieb Vlad Sergievskii am Montag in seinem Ausblick./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 14:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Underweight
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
100.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.46%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
101.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.09%
|
Analyst Name::
Vlad Sergievskii
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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