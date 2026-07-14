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Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

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14.07.2026 12:12:05

Knorr-Bremse Underweight

Knorr-Bremse
93.70 CHF -0.98%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 90 auf 92 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In der Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne zum zweiten Quartal gehe es vor allem um die Frage, ob gesunde Ergebnisse ausreichten, um die hohen Erwartungen zu erfüllen, schrieb Vlad Sergievskii am Montag in seinem Ausblick./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 14:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Knorr-Bremse Underweight
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
100.50 € 		Abst. Kursziel*:
-8.46%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
101.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.09%
Analyst Name::
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-
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12:12 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
09.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
07.07.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
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