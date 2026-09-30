Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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30.09.2026 15:58:14
MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag leichter
Kaum verändert zeigt sich der MDAX am Mittwochnachmittag.
Um 15:41 Uhr sinkt der MDAX im XETRA-Handel um 0.18 Prozent auf 30’828.23 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 345.205 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0.396 Prozent höher bei 31’005.55 Punkten, nach 30’883.19 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31’123.55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 30’823.23 Einheiten.
MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0.817 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 33’029.91 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der MDAX 31’809.10 Punkte auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30’267.49 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0.489 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Punkte.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 4.87 Prozent auf 80.75 EUR), AIXTRON SE (+ 3.70 Prozent auf 37.81 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2.78 Prozent auf 90.50 EUR), Evonik (+ 2.42 Prozent auf 20.32 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.39 Prozent auf 72.90 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen CTS Eventim (-13.48 Prozent auf 48.84 EUR), IONOS (-6.70 Prozent auf 31.20 EUR), United Internet (-2.25 Prozent auf 24.32 EUR), TAG Immobilien (-1.85 Prozent auf 11.13 EUR) und Knorr-Bremse (-1.44 Prozent auf 102.60 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’845’500 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40.713 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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