Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

14.01.2026 08:27:09

Knorr-Bremse Underweight

Knorr-Bremse
93.11 CHF 0.89%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Underweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Underweight
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
87.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
98.90 € 		Abst. Kursziel*:
-12.03%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
99.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.52%
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

