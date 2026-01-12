Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
Knorr-Bremse Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Underweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Underweight
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
87.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
98.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.03%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
99.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.52%
|
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
Analysen zu Knorr-Bremse
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|91.90
|2.17%
