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Ausschüttungspolitik 02.10.2026 13:34:00

Julius Bär-Aktie gewinnt: Aktienrückkauf angekündigt

Julius Bär-Aktie gewinnt: Aktienrückkauf angekündigt

Die Vermögensverwaltungsbank Julius Bär startet ein neues Aktienrückkaufprogramms im Umfang von bis zu 600 Millionen Franken.

Die Bank hat dazu die Genehmigung der Finanzmarktaufsicht Finma erhalten, nachdem die Behörde am Dienstag den Abschluss der Untersuchung zum Signa-Debakel mitgeteilt hatte.

Die Rückkäufe sollen nun in den kommenden Wochen starten und innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden, teilte Julius Bär am Freitag mit. Die Durchführung hänge von den vorherrschenden Marktbedingungen ab. Die Aktien werden über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange gekauft.

Überarbeitete Ausschüttungspolitik

Gleichzeitig kündigte die Gruppe eine Überarbeitung ihrer Kapitalausschüttungspolitik an. Demnach sollen auch künftig zwischen 40 und 60 Prozent des IFRS-Konzerngewinns ausgeschüttet werden. Ziel sei eine progressive Dividende je Aktie, sofern keine aussergewöhnlichen Ereignisse einträten.

Bezüglich der Kapitalisierung verpflichte sich Julius Bär auch weiterhin zur Aufrechterhaltung einer "soliden Kapitalausstattung" mit einer angestrebten Kernkapitalquote (CET1) von 15 Prozent. Per Mitte 2026 lag die CET1-Kapitalquote der Bank bei 18,5 Prozent.

Die überarbeitete Kapitalpolitik spiegle den stark kapitalgenerierenden Charakter des Geschäfts wider, wird VR-Präsident Noel Quinn in der Mitteilung zitiert. Überschüssiges Kapital werde an die Aktionäre zurückgeführt, gleichzeitig bleibe die finanzielle Stärke und Flexibilität zur Umsetzung der bestätigten Finanzziele für den aktuellen Zyklus 2026-2028 gewahrt.

Sofortmassnahmen gelockert

Die Finma hatte am Dienstag mitgeteilt, dass sie ihr seit fast zwei Jahren laufendes Enforcement-Verfahren gegen Julius Bär wegen der hohen Verluste auf Krediten an den zusammengebrochenen Immobilienkonzern Signa des österreichischen Investors René Benko abgeschlossen habe.

Die Aufsichtsbehörde hatte gleichzeitig gewisse während der Untersuchung verhängte Sofortmassnahmen bezüglich Eigenkapital und Liquidität gelockert respektive aufgehoben. Julius Bär hatte bereits in einer ersten Reaktion mitgeteilt, bei der Finma umgehend die Genehmigung für Aktienrückkäufe beantragt zu haben.

So reagiert die Aktie

Die Julius Bär-Aktien legen am Freitag deutlich zu. Die Privatbank hatte am Morgen angekündigt, innert Jahresfrist Aktien im Wert von bis zu 600 Millionen Franken zurückzukaufen. Während einige Analysten ihre Erwartungen erfüllt sehen, hatten andere allerdings noch höhere Rückkäufe erwartet.

Die Julius Bär-Aktien notieren nach einem eher verhaltenen Handelsauftakt zeitweise um 1,63 Prozent im Plus auf 72,38 Franken.

Das Aktienrückkaufprogramm der Zürcher Privatbank war am Markt bereits fest erwartet worden, nachdem die Finanzmarktaufsicht Finma Anfang der Woche den Weg mit dem Abschluss ihrer Untersuchung zum Signa-Debakel freigemacht hatte. Am Dienstag waren die Titel der Zürcher Privatbank nach der Finma-Ankündigung noch auf ein neues Allzeithoch bei 78,22 Franken geklettert.

Die Analysten der Bank Vontobel zeigen sich von dem nun angekündigten Volumen der Rückkäufe positiv überrascht: Dieses liege leicht über seinen Schätzungen von Rückkäufen über 550 Millionen Franken für das Geschäftsjahr 2027, schreibt Analyst Andreas Venditti in einem Kommentar.

Anders sehen es allerdings die ZKB-Experten, die ein höheres Volumen prognostiziert hatten: Die ZKB-Schätzungen beinhalteten Rückkäufe von 100 Millionen Franken für 2026 respektive von 720 Millionen für 2026 und 2027, schreibt Analyst Ausano Cajrati Crivelli. Da das nun angekündigte Rückkaufprogramm im Oktober 2027 ausläuft, könnten aber in den zwei verbleibenden Monaten auf gleicher Basis noch einmal 100 Millionen zurückgekauft werden, bemerkt er.

Die UBS-Analysten verweisen derweil auf die am Morgen bekanntgegebene Überarbeitung der Kapitalausschüttungspolitik durch Julius Bär mit einer angestrebten Kernkapitalquote von 15 Prozent. Die starke positive Kursreaktion zum Wochenbeginn habe wohl noch die etwas tieferen Ziele unter den vorherigen Rahmenbedingungen impliziert, heisst es in dem Kommentar.

tp/cg

Zürich (awp)

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