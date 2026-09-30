Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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Knorr-Bremse Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen hob am Dienstag in ihrem Resümee der IAA Transportation in Hannover vor allem die "massive Welle chinesischer Hersteller" hervor. Diese würden inzwischen vollkommen verändert wahrgenommen - nicht mehr als niedrigpreisige Alternative für die Schwellenländer, sondern als technologisch starke, global konkurrenzfähige Nutzfahrzeughersteller. Die Zulieferer Jost, SAF-Holland und Knorr-Bremse seien allerdings in Gesprächen ziemlich entspannt geblieben. Sie hätten bereits einen guten Zugang zu den neuen Trucks aus China./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
100.80 €
|
Abst. Kursziel*:
24.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
103.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.01%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
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|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Knorr-Bremse Buy
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|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:45
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
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|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:45
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26