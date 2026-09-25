Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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Knorr-Bremse Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In RWE, Nordex, Friedrich Vorwerk, Knorr-Bremse und Siemens Energy sieht der Experte strukturelle Profiteure der staatlichen Ausgabenpolitik./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
107.10 €
|
Abst. Kursziel*:
16.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
107.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.17%
|
Analyst Name::
Chris Armstrong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
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24.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|03.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|31.07.26
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