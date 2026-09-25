Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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28.09.2026 10:21:08
Knorr-Bremse Neutral
Knorr-Bremse
100.84 CHF -0.63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta warf am Samstag einen ersten Blick voraus auf den Quartalsbericht am 29. Oktober. Er rechnet nicht mit Überraschungen./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
108.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
105.20 €
|
Abst. Kursziel*:
2.66%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
106.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.22%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
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18.09.26
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15.09.26
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15.09.26
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03.09.26
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|25.09.26
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|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Knorr-Bremse Buy
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|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|10:21
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|25.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|03.08.26
|Knorr-Bremse Buy
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|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Knorr-Bremse Buy
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|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10:21
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
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