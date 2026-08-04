FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseerhöhung von 102 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate des Bremsenherstellers für das zweite Jahresviertel hätten die Erwartungen insgesamt übertroffen, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die zudem veröffentlichten Ziele für 2030 seien realistisch, aber schwieriger umzusetzen als das Strategie- und Effizienzprogramm "Boost 26", das bereits umgesetzt worden sei./rob/la/zb;