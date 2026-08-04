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Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

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04.08.2026 19:28:59

Knorr-Bremse Halten

Knorr-Bremse
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseerhöhung von 102 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate des Bremsenherstellers für das zweite Jahresviertel hätten die Erwartungen insgesamt übertroffen, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die zudem veröffentlichten Ziele für 2030 seien realistisch, aber schwieriger umzusetzen als das Strategie- und Effizienzprogramm "Boost 26", das bereits umgesetzt worden sei./rob/la/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Knorr-Bremse Halten
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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19:28 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
03.08.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
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