Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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Knorr-Bremse Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseerhöhung von 102 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate des Bremsenherstellers für das zweite Jahresviertel hätten die Erwartungen insgesamt übertroffen, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die zudem veröffentlichten Ziele für 2030 seien realistisch, aber schwieriger umzusetzen als das Strategie- und Effizienzprogramm "Boost 26", das bereits umgesetzt worden sei./rob/la/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Halten
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
104.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
106.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
31.07.26
|Experten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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31.07.26
|MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
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30.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
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30.07.26
|Knorr-Bremse-Aktie fällt dennoch: Konzern wird für 2026 optimistischer (Dow Jones)
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30.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
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29.07.26
|EQS-News: Knorr-Bremse liefert starke Ergebnisse im zweiten Quartal und startet Wachstumsoffensive „Growth Beyond“ (EQS Group)
Analysen zu Knorr-Bremse
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|DZ BANK
|03.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
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