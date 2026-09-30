September 2026: Die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie

5 Analysten gaben ihre Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie preis.

4 Experten raten die thyssenkrupp-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der thyssenkrupp-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 15,40 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von thyssenkrupp auf 14,64 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 18,00 EUR 22,95 29.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 15,00 EUR 2,46 29.09.2026 Jefferies & Company Inc. 13,00 EUR -11,20 25.09.2026 Jefferies & Company Inc. 13,00 EUR -11,20 23.09.2026 Deutsche Bank AG 18,00 EUR 22,95 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch