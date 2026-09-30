thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie
So geht es mit der thyssenkrupp-Aktie Experten zufolge weiter.
5 Analysten gaben ihre Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie preis.
4 Experten raten die thyssenkrupp-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der thyssenkrupp-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 15,40 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von thyssenkrupp auf 14,64 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|18,00 EUR
|22,95
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|15,00 EUR
|2,46
|29.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|13,00 EUR
|-11,20
|25.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|13,00 EUR
|-11,20
|23.09.2026
|Deutsche Bank AG
|18,00 EUR
|22,95
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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