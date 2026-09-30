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thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

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Aktie im Fokus 30.09.2026 18:00:38

September 2026: Die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie

September 2026: Die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie

So geht es mit der thyssenkrupp-Aktie Experten zufolge weiter.

thyssenkrupp
13.49 CHF -1.96%
Kaufen Verkaufen

5 Analysten gaben ihre Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie preis.

4 Experten raten die thyssenkrupp-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der thyssenkrupp-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 15,40 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von thyssenkrupp auf 14,64 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG18,00 EUR22,9529.09.2026
JP Morgan Chase & Co.15,00 EUR2,4629.09.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR-11,2025.09.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR-11,2023.09.2026
Deutsche Bank AG18,00 EUR22,9504.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: thyssenkrupp AG
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