Nikkei beflügelt - kein Handel in China und Hongkong

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt blieben am Mittwoch vorsichtig.

Der SMI startete mit einem Plus und verblieb zunächst auf grünem Terrain. Nachdem er zwischenzeitlich um die Nulllinie pendelte, setzten sich die Bären durch. letztlich ging es 0,59 Prozent auf 13'830,34 Punkten abwärts.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex. Sie eröffneten den Handel ebenfalls in Grün und schlossen mit Abschlägen von 0,45 Prozent bei 19'633,64 Zählern bzw. 0,76 Prozent bei 2'230,83 Einheiten.

Am Schweizer Aktienmarkt ging es am Mittwoch nach unten. Damit waren einige der frühen Gewinne wieder abgeschmolzen. Teils stützten sich die Märkte europaweit auf eine Erholung an der Wall Street und positive Notierungen in Japan. Allerdings ist die Lage mit den anhaltend hohen Energiepreisen, nachlassender Konsumlaune und steigenden Anleiherenditen durchaus fragil, hiess es von Händlern. "Die Gefahr einer Stagflation lässt sich nicht länger ausblenden. Zudem nähern sich die Anleiherenditen einem Niveau, das zu einer echten Konkurrenz für Aktien werden kann", sagte ein Börsianer.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch nach unten.

Der DAX stieg zu Beginn leicht an und verbuchte zunächst auch im weiteren Verlauf Aufschläge. Im Tagesverlauf fiel er jedoch auf rotes Terrain, wo er sich 0,79 Prozent leichter bei 25.199,19 Zählern aus dem Handel verabschiedete.

Inflationssorgen in Europa haben den DAX nach einem freundlichen Handelsauftakt am Mittwoch belastet. Damit blieb der Leitindex weiter unter der gleitenden 21-Tage-Linie, die als wichtiger kurzfristiger Trendindikator gilt.

Nach schwachen Inflationsdaten aus Spanien am Vortag und einer an diesem Morgen berichteten deutlichen Teuerung in Frankreich und deutschen Bundesländern, brachten vor allem die Daten aus Italien Druck in die Märkte. In der drittgrössten Volkswirtschaft der EU verstärkte sich die Inflation im September kräftig, und auch noch etwas deutlicher als erwartet. Auf Jahressicht stieg die Teuerung um 4,1 Prozent und liegt damit weit über dem Ziel der Europäischen Zentralbank, die auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum anstrebt.

Am Morgen noch hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zur KI-Regulierung sowie positive Konjunkturdaten aus China für gute Stimmung gesorgt. "Trump hat ein unmittelbares Risiko für KI-Investments entschärft", schrieb Marktexperte Stephen Innes und verwies darauf, dass der Präsident der KI Spielraum lassen wolle. Nach Beratungen mit Branchenvertretern am Vortag habe er eine Präferenz für freiwillige Selbstverpflichtungen, Selbstregulierung und einen kleinen Aufsichtsausschuss signalisiert. "Für Investoren war die Botschaft ziemlich eindeutig: Washington hat nicht vor, einen Regulierungslaster quer auf die KI-Autobahn zu stellen, gerade während die Branche kräftig aufs Gaspedal tritt." Allerdings ist Innes selbst kritisch dazu eingestellt.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch mit einer uneinheitlicher Tendenz.

Der Dow Jones schloss 0,86 Prozent tiefer bei 50'908,79 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite ging unterdessen mit einem Plus von 0,24 Prozent bei 26'861,06 Zählern in den Feierabend.

Die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten fielen unter der Prognose aus, was die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank noch im Oktober weiter zurückgehen lässt. Bereits zuvor hatten die Märkte ihre Erwartungen an weitere Zinsanhebungen reduziert, nach Aussagen des New Yorker Fed-Präsidenten John Williams, wonach sich die US-Notenbank mit ihrer nächsten Zinserhöhung noch etwas Zeit lassen kann.

"Angesichts der geldpolitischen Massnahmen, die wir auf unserer September-Sitzung ergriffen haben, besteht keine Dringlichkeit", sagte Williams mit Blick auf weitere Zinserhöhungen. Prognosen der US-Notenbanker von mindestens einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr sowie ein restriktiverer Ton von Fed-Chef Kevin Warsh hatten nach der Sitzung in diesem Monat viele Händler darauf wetten lassen, dass im kommenden Monat eine zweite Erhöhung folgen würde. Die Äusserungen von Williams haben besonderes Gewicht, da er als stellvertretender Vorsitzender des zinssetzenden Ausschusses der Fed (FOMC) in der Regel bestrebt ist, die Mehrheitsmeinung des Ausschusses widerzuspiegeln, anstatt eine eigene Position zu beziehen.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost notieren am Donnerstag teils kräftig im Plus.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um deutliche 2,96 Prozent auf 68'731,69 Punkte.

Der Shanghai Composite gewann am Vortag letztlich 0,31 Prozent auf 3'842,20 Punkte. Der Handel ruht hier heute feiertagsbedingt.

Ebenso höher präsentierten sich die Börsen in Hongkong am Mittwoch, wo es für den Hang Seng schlussendlich um 0,37 Prozent auf 24'613,27 Punkte aufwärts ging. Auch hier findet heute kein Handel statt.

Die Hoffnung auf eine Zinspause der US-Notenbank hat die Stimmung an den asiatischen Börsen leicht verbessert. Grund dafür waren schwächer als erwartete Inflationsdaten aus den USA, die eine weitere Zinserhöhung im Oktober unwahrscheinlicher machten. Gleichzeitig bremsten hohe Anleiherenditen und Ölpreise die Kauflaune der Anleger.

In Tokio steigt der Nikkei kräftig, vor allem Chip-Aktien profitierten von starken Geschäftszahlen des US-Halbleiterkonzerns Micron. Die Märkte in Shanghai und Hongkong bleiben wegen eines Feiertags geschlossen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires