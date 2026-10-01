US-Dollar - Ethereum Classic USD - ETC
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|ETC/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
Geändert am: 01.10.2026 07:48:22
Nikkei beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
An den Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag erneut positive Vorzeichen.
SCHWEIZ
Anleger am Schweizer Aktienmarkt blieben am Mittwoch vorsichtig.
Der SMI startete mit einem Plus und verblieb zunächst auf grünem Terrain. Nachdem er zwischenzeitlich um die Nulllinie pendelte, setzten sich die Bären durch. letztlich ging es 0,59 Prozent auf 13'830,34 Punkten abwärts.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex. Sie eröffneten den Handel ebenfalls in Grün und schlossen mit Abschlägen von 0,45 Prozent bei 19'633,64 Zählern bzw. 0,76 Prozent bei 2'230,83 Einheiten.
DEUTSCHLAND
Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch nach unten.
Der DAX stieg zu Beginn leicht an und verbuchte zunächst auch im weiteren Verlauf Aufschläge. Im Tagesverlauf fiel er jedoch auf rotes Terrain, wo er sich 0,79 Prozent leichter bei 25.199,19 Zählern aus dem Handel verabschiedete.
Inflationssorgen in Europa haben den DAX nach einem freundlichen Handelsauftakt am Mittwoch belastet. Damit blieb der Leitindex weiter unter der gleitenden 21-Tage-Linie, die als wichtiger kurzfristiger Trendindikator gilt.
Nach schwachen Inflationsdaten aus Spanien am Vortag und einer an diesem Morgen berichteten deutlichen Teuerung in Frankreich und deutschen Bundesländern, brachten vor allem die Daten aus Italien Druck in die Märkte. In der drittgrössten Volkswirtschaft der EU verstärkte sich die Inflation im September kräftig, und auch noch etwas deutlicher als erwartet. Auf Jahressicht stieg die Teuerung um 4,1 Prozent und liegt damit weit über dem Ziel der Europäischen Zentralbank, die auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum anstrebt.
Am Morgen noch hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zur KI-Regulierung sowie positive Konjunkturdaten aus China für gute Stimmung gesorgt. "Trump hat ein unmittelbares Risiko für KI-Investments entschärft", schrieb Marktexperte Stephen Innes und verwies darauf, dass der Präsident der KI Spielraum lassen wolle. Nach Beratungen mit Branchenvertretern am Vortag habe er eine Präferenz für freiwillige Selbstverpflichtungen, Selbstregulierung und einen kleinen Aufsichtsausschuss signalisiert. "Für Investoren war die Botschaft ziemlich eindeutig: Washington hat nicht vor, einen Regulierungslaster quer auf die KI-Autobahn zu stellen, gerade während die Branche kräftig aufs Gaspedal tritt." Allerdings ist Innes selbst kritisch dazu eingestellt.
WALL STREET
Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch mit einer uneinheitlicher Tendenz.
Der Dow Jones schloss 0,86 Prozent tiefer bei 50'908,79 Punkten.
Der technologielastige NASDAQ Composite ging unterdessen mit einem Plus von 0,24 Prozent bei 26'861,06 Zählern in den Feierabend.
Die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten fielen unter der Prognose aus, was die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank noch im Oktober weiter zurückgehen lässt. Bereits zuvor hatten die Märkte ihre Erwartungen an weitere Zinsanhebungen reduziert, nach Aussagen des New Yorker Fed-Präsidenten John Williams, wonach sich die US-Notenbank mit ihrer nächsten Zinserhöhung noch etwas Zeit lassen kann.
"Angesichts der geldpolitischen Massnahmen, die wir auf unserer September-Sitzung ergriffen haben, besteht keine Dringlichkeit", sagte Williams mit Blick auf weitere Zinserhöhungen. Prognosen der US-Notenbanker von mindestens einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr sowie ein restriktiverer Ton von Fed-Chef Kevin Warsh hatten nach der Sitzung in diesem Monat viele Händler darauf wetten lassen, dass im kommenden Monat eine zweite Erhöhung folgen würde. Die Äusserungen von Williams haben besonderes Gewicht, da er als stellvertretender Vorsitzender des zinssetzenden Ausschusses der Fed (FOMC) in der Regel bestrebt ist, die Mehrheitsmeinung des Ausschusses widerzuspiegeln, anstatt eine eigene Position zu beziehen.
ASIEN
Die grössten Börsen in Fernost notieren am Donnerstag teils kräftig im Plus.
In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um deutliche 2,96 Prozent auf 68'731,69 Punkte.
Der Shanghai Composite gewann am Vortag letztlich 0,31 Prozent auf 3'842,20 Punkte. Der Handel ruht hier heute feiertagsbedingt.
Ebenso höher präsentierten sich die Börsen in Hongkong am Mittwoch, wo es für den Hang Seng schlussendlich um 0,37 Prozent auf 24'613,27 Punkte aufwärts ging. Auch hier findet heute kein Handel statt.
Die Hoffnung auf eine Zinspause der US-Notenbank hat die Stimmung an den asiatischen Börsen leicht verbessert. Grund dafür waren schwächer als erwartete Inflationsdaten aus den USA, die eine weitere Zinserhöhung im Oktober unwahrscheinlicher machten. Gleichzeitig bremsten hohe Anleiherenditen und Ölpreise die Kauflaune der Anleger.
In Tokio steigt der Nikkei kräftig, vor allem Chip-Aktien profitierten von starken Geschäftszahlen des US-Halbleiterkonzerns Micron. Die Märkte in Shanghai und Hongkong bleiben wegen eines Feiertags geschlossen.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|01.10.26
|Accenture plc / Quartalszahlen
|01.10.26
|Accenture PLC Cert Deposito Arg Repr 0.013333333 Sh / Quartalszahlen
|01.10.26
|Acuity Brands Inc. / Quartalszahlen
|01.10.26
|Aehr Test SystemsShs / Quartalszahlen
|01.10.26
|AGL Energy Ltd (spons. ADRs) / Generalversammlung
|01.10.26
|AGL Energy LtdShs / Generalversammlung
|01.10.26
|Bonanza Mining Corporation Registered Shs / Quartalszahlen
|01.10.26
|Broadpeak / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|01.10.26
|FOMC Mitglied Kashkari Rede
|01.10.26
|S&P Global Manufacturing PMI
|01.10.26
|Foreign Bond Investment
|01.10.26
|Tankan Large Manufacturing Outlook
|01.10.26
|BoJ Summary of Opinions
|01.10.26
|Tankan Non - Manufacturing Outlook
|01.10.26
|Foreign Investment in Japan Stocks
|01.10.26
|Tankan Non - Manufacturing Index
|01.10.26
|Tankan Large Manufacturing Index
|01.10.26
|Tankan Large All Industry Capex
|01.10.26
|Foreign Investment in Japan Stocks
|01.10.26
|Foreign Bond Investment
|01.10.26
|Trade Balance
|01.10.26
|AIB Manufacturing PMI
|01.10.26
|S&P Global - Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe
|01.10.26
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung
|01.10.26
|S&P Global Manufacturing PMI
|01.10.26
|Jibun Bank EMI des verarbeitenden Gewerbes
|01.10.26
|Financial Stability Review
|01.10.26
|Importe
|01.10.26
|Exporte
|01.10.26
|Handelsbilanz
|01.10.26
|Exports
|01.10.26
|Exports
|01.10.26
|Core Inflation (YoY)
|01.10.26
|Trade Balance
|01.10.26
|Imports
|01.10.26
|Inflation (MoM)
|01.10.26
|Inflation (YoY)
|01.10.26
|Retail Sales (YoY)
|01.10.26
|Verbrauchervertrauen-Index
|01.10.26
|Nevi Einkaufsmanagerindex (EMI) der Industrie
|01.10.26
|HSBC EMI für das verarbeitende Gewerbe
|01.10.26
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung
|01.10.26
|Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr)
|01.10.26
|Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat)
|01.10.26
|Verbraucherpreisindex (YoY)
|01.10.26
|Verbraucherpreisindex (MoM)
|01.10.26
|Verbraucherpreisindex (Jahr)
|01.10.26
|EMI für das verarbeitende Gewerbe
|01.10.26
|RBA Rohstoffindex SDR (Jahr)
|01.10.26
|Verbraucherpreisindex (Monat)
|01.10.26
|Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr)
|01.10.26
|Arbeitslosenquote
|01.10.26
|Arbeitslosenqoute
|01.10.26
|HALPIM EMI für das verarbeitende Gewerbe
|01.10.26
|S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
|01.10.26
|S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
|01.10.26
|S&P Global Einkaufsmanagerindex
|01.10.26
|SWME - Einkaufsmanagerindex
|01.10.26
|S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
|01.10.26
|S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
|01.10.26
|HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
|01.10.26
|HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
|01.10.26
|S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
|01.10.26
|Arbeitslosenqoute
|01.10.26
|EZB-Mitglied Cipollone spricht
|01.10.26
|S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
|01.10.26
|Auktion 10-jähriger Obligaciones
|01.10.26
|Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
|01.10.26
|Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
|01.10.26
|Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
|01.10.26
|Challenger-Stellenabbau
|01.10.26
|EZB-Mitglied Villeroy spricht
|01.10.26
|EZB-Mitglied Nagel spricht
|01.10.26
|IMACEC
|01.10.26
|Haushaltsausgleich
|01.10.26
|BoE-Mitglied Mann spricht
|01.10.26
|Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
|01.10.26
|Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
|01.10.26
|Gesamtverkäufe von Neufahrzeugen
|01.10.26
|Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
|01.10.26
|Zentralbankreserven USD
|01.10.26
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie
|01.10.26
|Exporte
|01.10.26
|Importe
|01.10.26
|S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
|01.10.26
|EZB-Präsidentin Lagarde spricht
|01.10.26
|S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
|01.10.26
|ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
|01.10.26
|ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
|01.10.26
|ISM Produktion Bezahlte Preise
|01.10.26
|Konstruktionsausgaben (Monat)
|01.10.26
|ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe
|01.10.26
|Rede von Sleijpen der EZB
|01.10.26
|Fed-Mitglied Waller spricht
|01.10.26
|EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
|01.10.26
|Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
|01.10.26
|EZB-Mitglied Schnabel spricht
|01.10.26
|Nationalfeiertag
|01.10.26
|Fed-Mitglied Jefferson spricht
|01.10.26
|Mahatma Gandhi Geburtstag
|01.10.26
|Fed-Mitglied Bowman spricht
|01.10.26
|Gesamte Fahrzeugverkäufe
|01.10.26
|FOMC Mitglied John C. Williams spricht
|01.10.26
|Fed-Mitglied Cook spricht
|01.10.26
|ANZ - Roy Morgan Verbrauchervertrauen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/ETC
|0.1107
|-0.0017
|-1.56
Börse aktuell - Live TickerNikkei beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
An den Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag erneut positive Vorzeichen.