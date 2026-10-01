Infomaniak startet mit hohen Kursschwankungen an Schweizer Börse

(Meldung mit Kursentwicklung ergänzt)

Zürich (awp) - Der Genfer Cloud- und IT-Dienstleister Infomaniak ist am Donnerstag mit hohen Kursschwankungen an der Schweizer Börse gestartet. Nach einem ersten Kurs von 56 Franken kletterte der Aktienkurs des Börsenneulings zwischenzeitlich gar bis auf einen Höchstwert von 140 Franken.

Kurz vor Mittag kosten die Papiere 78,40 Franken und sind damit wieder etwas tiefer. Insgesamt haben bis dahin knapp 14'600 Aktien die Hand gewechselt, was einem Handelsvolumen von etwa 1,12 Millionen Franken entspricht. Auf Basis der ausstehenden rund 4,7 Millionen Aktien ergibt sich für das unter dem Tickersymbol "INFO" kotierte Unternehmen ein Börsenwert von rund 366 Millionen Franken.

Infomaniak gelangt allerdings nicht über einen klassischen Börsengang, sondern über ein sogenanntes Reverse Takeover (RTO) an den Schweizer Aktienmarkt. Das Genfer Unternehmen hatte dafür die Kontrolle über die bereits kotierte Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval übernommen.

Vergangene Woche hatte die Perrot Duval-Generalversammlung der Umbenennung in "Infomaniak" wie auch dem Verkauf einer verbleibenden Beteiligung und der Änderung des Gesellschaftszwecks zugestimmt. Zudem wurde das Kapital gegen eine Sacheinlage von Infomaniak-Aktien um rund 200 Millionen Franken erhöht.

Die vor über 30 Jahren gegründete Infomaniak will laut ihren Angaben eine "nachhaltige und souveräne" europäische Cloud schaffen und sich damit als Antwort auf die US-Cloud positionieren. Sie verfügt nach eigenen Angaben über mehr als eine Million Kunden. Der Umsatz belief sich 2025 auf 54 Millionen Franken.

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