Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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29.09.2026 10:34:21
Knorr-Bremse Buy
Knorr-Bremse
99.14 CHF -0.63%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray lobte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar die hohe Innovationskraft, die das langfristige Wachstumspotenzial gerade im Bereich Schienenfahrzeuge präge./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
118.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
105.20 €
|
Abst. Kursziel*:
12.17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
105.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.38%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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