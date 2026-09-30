CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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30.09.2026 17:58:12
Börse Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Abschläge
So performte der MDAX am Mittwoch zum Handelsende.
Schlussendlich beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 30’855.88 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 345.205 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.396 Prozent stärker bei 31’005.55 Punkten in den Handel, nach 30’883.19 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der MDAX bei 30’783.52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31’123.55 Punkten.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 0.728 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 33’029.91 Punkten. Der MDAX wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 31’809.10 Punkten auf. Der MDAX wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Wert von 30’267.49 Punkten auf.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.400 Prozent zurück. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Zählern.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 5.58 Prozent auf 81.30 EUR), AIXTRON SE (+ 4.00 Prozent auf 37.92 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.09 Prozent auf 73.40 EUR), Evonik (+ 2.72 Prozent auf 20.38 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2.16 Prozent auf 89.95 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil CTS Eventim (-6.20 Prozent auf 52.95 EUR), IONOS (-5.80 Prozent auf 31.50 EUR), TAG Immobilien (-2.29 Prozent auf 11.08 EUR), United Internet (-2.01 Prozent auf 24.38 EUR) und Ströer SE (-1.94 Prozent auf 35.46 EUR).
Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4’746’294 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40.713 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf
2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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