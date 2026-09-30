Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’830 -0.6%  SPI 19’612 -0.6%  Dow 50’906 -0.9%  DAX 25’199 -0.8%  Euro 0.9473 0.1%  EStoxx50 6’269 -0.8%  Gold 4’180 0.5%  Bitcoin 70’363 0.8%  Dollar 0.8370 0.2%  Öl 98.3 -5.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
E.ON darf Ovo Energy übernehmen – CMA gibt Deal frei
Infineon-Aktie: Halbleiterkonzern eröffnet Fabrik in Thailand
Schlatter-Aktie: Konzern erhält neuen Grossaktionär
Suche...
Plus500 Depot

CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 30.09.2026 17:58:12

Börse Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Abschläge

Börse Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Abschläge

So performte der MDAX am Mittwoch zum Handelsende.

CTS Eventim
49.87 CHF 0.33%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 30’855.88 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 345.205 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.396 Prozent stärker bei 31’005.55 Punkten in den Handel, nach 30’883.19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30’783.52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31’123.55 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 0.728 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 33’029.91 Punkten. Der MDAX wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 31’809.10 Punkten auf. Der MDAX wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Wert von 30’267.49 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.400 Prozent zurück. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 5.58 Prozent auf 81.30 EUR), AIXTRON SE (+ 4.00 Prozent auf 37.92 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.09 Prozent auf 73.40 EUR), Evonik (+ 2.72 Prozent auf 20.38 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2.16 Prozent auf 89.95 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil CTS Eventim (-6.20 Prozent auf 52.95 EUR), IONOS (-5.80 Prozent auf 31.50 EUR), TAG Immobilien (-2.29 Prozent auf 11.08 EUR), United Internet (-2.01 Prozent auf 24.38 EUR) und Ströer SE (-1.94 Prozent auf 35.46 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4’746’294 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40.713 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CTS Eventim

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu CTS Eventim

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
30.09.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
28.09.26 CTS Eventim Buy UBS AG
07.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

08:47 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
30.09.26 Logo WHS Warum die meisten Trader viel zu früh kaufen – heute Abend live
30.09.26 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
30.09.26 Marktüberblick: Tech-Werte im Rallymodus
30.09.26 Weg nach oben derzeit verbaut
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’457.84 19.32 STB4NU
Short 14’725.75 13.98 SY7BHU
Short 15’287.02 8.92 SNB3YU
SMI-Kurs: 13’830.34 30.09.2026 17:31:40
Long 13’294.90 19.46 S1BR8U
Long 12’996.45 13.77 SDFBZU
Long 12’446.78 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Micron Technology Aktie News: Micron Technology verteuert sich am Abend
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus
Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK
Micron Technology Profit Climbs In Q4
Santhera-Aktie steigt: Umsatz mehr als verdoppelt – Verlust deutlich reduziert
Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften
Home Depot Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Home Depot
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 30’842.53 -0.13%