Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’465 1.4%  SPI 17’179 1.2%  Dow 47’369 0.8%  DAX 23’960 1.7%  Euro 0.9297 -0.1%  EStoxx50 5’664 1.8%  Gold 4’130 0.3%  Bitcoin 84’578 -0.8%  Dollar 0.8047 0.0%  Öl 63.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Idorsia36346343UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Kuros32581411
Top News
Nordex-Aktie im Fokus: Auftrag über 42 MW in Spanien sorgt für Rückenwind
Sunrise-Aktie: Telekomkonzern bestätigt Jahresziele trotz Umsatzrückgang
NVIDIAs grösste Konkurrenten: Alphabet vs. Meta - Welche Aktie führt im KI-Wettrennen?
BLKB-Aktie: Kantonalbank gibt Radicant-Lizenz zurück und leitet Liquidation ein
Orell Füssli-Aktie: Konzern setzt verstärkt auf digitale Identitäten und Wachstum bis 2028
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 11.11.2025 08:16:03

SMI am Dienstag etwas fester erwartet -- DAX vor höherem Start -- Märkte in Fernost leichter

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich moderate Gewinne vor Handelsstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen stecken am Dienstag moderate Verluste ein.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften am Dienstag weiter zugreifen.

Der SMI tendiert rund eine Stunde vor Ertönen der Startglocke zu kleinen Gewinnen.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex vor dem Handelsstart.

Die Aufwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten dürfte zunächst noch etwas weiter laufen, wenn auch langsamer als am Montag. Treiber ist der gleiche wie am Vortag, das sich abzeichnende Ende des längsten US-Shutdowns der Geschichte. Der US-Senat hat die Weichen dafür gestellt, er stimmte einem Übergangshaushalt zu. Dieser muss nun noch vom Repräsentantenhaus bestätigt und von Präsident Trump unterzeichnet werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag weiter zulegen.

Nach den Gewinnen am Vortag wird der DAX mit weiteren Zuschlägen erwartet.

Nach dem starken Wochenstart zeichnen sich im DAX am Dienstag zunächst weitere Gewinne ab. Damit könnte dem DAX doch noch der Anstieg über seine 100-Tage-Durchschnittslinie gelingen, an der die Erholung tags zuvor abgeebbt war. Sie findet bei Börsianern als Indikator für die mittel- bis längerfristige Entwicklung Beachtung.

Ein Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), auf das die Anleger bereits tags zuvor gesetzt hatten, wird immer wahrscheinlicher. Die Mehrheit des US-Senats hat einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlen nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschliessend die Unterschrift von Präsident Donald Trump.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenbeginn stärker.

Der Dow Jones konnte Aufschläge verzeichnen und schloss mit einem Plus von 0,82 Prozent bei 47'372,22 Zählern.
Der NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Plus von 2,27 Prozent bei 23'527,17 Zählern.

Nach der späten Kursstabilisierung in New York am Freitag ging es am Montag wieder bergauf. Wie schon zuvor in Asien und Europa hellten Anzeichen für ein mögliches Ende des US-Shutdowns die Stimmung auf.

Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA machten Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden. Bei einer Lösung bekämen die Anleger auch wieder Zugang zu Regierungsdaten, die Aufschluss über den Zustand der weltgrössten Volkswirtschaft geben, und könnten die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed besser abschätzen.

Der nun angestrebte Deal sähe allerdings nur einen Übergangshaushalt bis 30. Januar 2026 vor. Zudem könnten mit Verspätung veröffentlichte Daten ein weniger rosiges Bild von der Konjunktur zeichnen als erwartet. Er habe dabei vor allem den Arbeitsmarkt und das Risiko negativer Nachrichten in diesem Bereich im Blick, erklärte Fabien Benchetritt von BNP Paribas Asset Management.

ASIEN

Anleger an den Börsen in Fernost kommen am Dienstag nicht aus ihrer Deckung.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 mit minimalen Verlusten von 0,14 Prozent bei 50'842,93 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,40 Prozent leichter bei 4'002,58 Einheiten.

In Hongkong gibt der Hang Seng unterdessen um 0,12 Prozent auf 26'617,56 Stellen ab.

Nach den teils kräftigen Gewinnen zum Wochenstart geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien gemächlicher zu. Insgesamt ist die Tendenz uneinheitlich. Dass der US-Senat nun tatsächlich den Weg für ein Ende des längsten US-Shutdowns der Geschichte freigemacht hat, in dem er einem Übergangshaushalt zugestimmt hat, bewegt nicht mehr. Dies spielten die Märkte bereits am Vortag. Das Repräsentantenhaus muss dem aber noch zustimmen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mittwoch um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest

Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.

Schnell noch Plätze sichern!

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer

Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉

Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.

💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

06:59 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kursgewinne zum Wochenstart
10.11.25 Logo WHS Super Micro Computer: SMCI Aktie unter Druck – Jetzt "günstig" kaufen?
10.11.25 Vom Kulttelefon zum KI-Treiber – Nokia erlebt seine 6G-Renaissance
10.11.25 Marktüberblick: Siemens und Siemens Healthineers im Fokus
07.11.25 Lage bleibt fragil
06.11.25 Julius Bär: 21.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
06.11.25 Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’974.31 19.37 BP9SUU
Short 13’215.46 13.98 BU9S6U
Short 13’724.19 8.85 B19SNU
SMI-Kurs: 12’465.39 10.11.2025 17:30:00
Long 11’962.62 19.84 SNLBQU
Long 11’690.01 13.82 SSTBSU
Long 11’209.46 8.98 SQZB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
11.11.25 Unabhängigkeitstag
11.11.25 Consumer Price Index (YoY)
11.11.25 Consumer Price Index (MoM)
11.11.25 Westpac Consumer Confidence
11.11.25 Kreditvergabe der Banken (Jahr)
11.11.25 Current Account n.s.a.
11.11.25 Handelsbilanz - BOP Basis
11.11.25 BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY)
11.11.25 National Australia Bank's Business Confidence
11.11.25 National Australia Bank's Business Conditions
11.11.25 RBNZ Inflationserwartungen ( Jahr )
11.11.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
11.11.25 Gedenktag
11.11.25 Veteranentag
11.11.25 Eco Watchers Umfrage: Prognose
11.11.25 Eco Watchers Umfrage: Aktuell
11.11.25 Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich)
11.11.25 Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
11.11.25 ILO Arbeitslosenquote (3M)
11.11.25 Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
11.11.25 Arbeitslosenänderung
11.11.25 Arbeitslosenquote
11.11.25 Veränderung der Beschäftigung
11.11.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
11.11.25 Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
11.11.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
11.11.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
11.11.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
11.11.25 BoE-Mitglied Greene spricht
11.11.25 Rede von Sleijpen der EZB
11.11.25 Arbeitslosenquote (%)
11.11.25 Arbeitslosenqoute, gesamt
11.11.25 Auktion 9-monatiger Letras
11.11.25 Auktion 3-monatiger Letras
11.11.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
11.11.25 ZEW Umfrage - Aktuelle Lage
11.11.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
11.11.25 Neue Kredite
11.11.25 M2 Geldmenge (Jahr)
11.11.25 Produktionsindex Herstellung ( Jahr )
11.11.25 NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen
11.11.25 Zinssatzentscheidung
11.11.25 IPCA-Inflation
11.11.25 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
11.11.25 Industrieproduktion ( Monat )
11.11.25 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
11.11.25 Redbook Index (Jahr)
11.11.25 EZB-Mitglied Escrivá spricht

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
"Big Short" gegen KI-Boom: Michael Burry wettet gegen NVIDIA und Palantir
Börse feiert Rheinmetalls Weltraum-Plan: Aktien von RENK und HENSOLDT steigen im Sog mit
Roche-Aktie deutlich im Plus: Studienerfolg mit Multiple-Sklerose-Mittel Fenebrutinib erzielt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
BYD-Aktie gewinnt an Interesse: Das steckt hinter dem Aufschwung beim Tesla-Konkurrenten
Barrick Mining-Aktie steigt: Mehr Umsatz und Gewinn in Q3
Shutdown-Ende in Sicht? SMI und DAX schlussendlich stärker -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Bystronic-Aktie legt zu: Schweizer Maschinenbauer kauft US-Geschäft von Coherent
TKMS-Aktie schwankt: Rheinmetall, RENK, HENSOLDT - Wer gewinnt das Rüstungsrennen?

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0620 0.0013
2.06

finanzen.net News

Datum Titel
08:22 Devisen: Eurokurs zum US-Dollar weiter kaum verändert
08:02 Medios profitiert von starkem Arzneimittelgeschäft - Prognose bestätigt
08:00 AKTIE IM FOKUS: Ionos vor deutlicher Erholung - Wollen Adtech verkaufen
07:57 Sony rechnet dank Kameranachfrage mit mehr operativem Gewinn
08:08 HENSOLDT-Aktie: Rüstungskonzern will bis Ende des Jahrzehnts weiter zulegen
07:54 Geringe Katastrophenschäden bescheren Munich Re Gewinnsprung
07:39 Steigende Mieten: TAG Immobilien hebt Gewinnziel für 2025 an - Steigerung 2026
07:37 United-Internet-Tochter Ionos will Bereich Adtech verkaufen - Prognose bestätigt
07:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Givaudan auf 'Buy' - Ziel hoch auf 3800 Franken
07:45 United Internet-Aktie: Umsatz und Gewinn gesteigert - Jahresziele bestätigt - IONOS will Bereich Adtech verkaufen