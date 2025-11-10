Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’463 1.3%  SPI 17’202 1.3%  Dow 47’262 0.6%  DAX 23’995 1.8%  Euro 0.9310 0.0%  EStoxx50 5’670 1.9%  Gold 4’081 2.0%  Bitcoin 85’041 0.6%  Dollar 0.8049 -0.1%  Öl 63.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Idorsia36346343Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Holcim1221405ABB1222171
Top News
Explorationsfieber stützt Kursrally: Highland Critical Minerals-Aktie im Aufwind
D-Wave nach starken Quartalsergebnissen: Analysten sehen weiterhin Luft nach oben für die Aktie
TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3
Ringen um Adipositas-Spezialisten Metsera: Pfizer gewinnt gegen Novo Nordisk - Aktien uneins
Palantir-Aktie erholt sich - doch hohe Bewertung bleibt Thema
Suche...

Barrick Mining Aktie 144690732 / CA06849F1080

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalsbilanz 10.11.2025 15:34:00

Barrick Mining-Aktie steigt: Mehr Umsatz und Gewinn in Q3

Barrick Mining-Aktie steigt: Mehr Umsatz und Gewinn in Q3

Das Bergbauunternehmen Barrick Mining hat zum Wochenstart seine Bücher geöffnet und die Bilanz für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt.

Barrick Mining
28.02 CHF 7.75%
Kaufen Verkaufen
Im abgelaufenen Jahresviertel hat sich der Gewinn von Barrick Mining positiv. Nach 0,28 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum lag das EPS nun bei 0,76 US-Dollar je Aktie. Experten hatten im Vorfeld mit einem Anstieg des Gewinns je Aktie auf 0,835 CAD (0,60 US-Dollar) gerechnet.

Beim Umsatz ging es im dritten Quartal 2025 unterdessen von 3,681 Milliarden US-Dollar auf 4,148 Milliarden US-Dollar nach oben. Die Analystenschätzungen hatten sich hier auf einen Wert von 6,14 Milliarden CAD (4,38 Milliarden US-Dollar) belaufen.

Die Barrick Mining-Aktie zeigt sich im NYSE-Handel zeitweise 6,41 Prozent stärker bei 35,19 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

BYD-Aktie gewinnt an Interesse: Das steckt hinter dem Aufschwung beim Tesla-Konkurrenten
LEM-Aktie: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Halbjahr
Explorationsfieber stützt Kursrally: Highland Critical Minerals-Aktie im Aufwind

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barrick Mining Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten