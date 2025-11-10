Barrick Mining Aktie 144690732 / CA06849F1080
10.11.2025 15:34:00
Barrick Mining-Aktie steigt: Mehr Umsatz und Gewinn in Q3
Das Bergbauunternehmen Barrick Mining hat zum Wochenstart seine Bücher geöffnet und die Bilanz für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt.
Barrick MiningIm abgelaufenen Jahresviertel hat sich der Gewinn von Barrick Mining positiv. Nach 0,28 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum lag das EPS nun bei 0,76 US-Dollar je Aktie. Experten hatten im Vorfeld mit einem Anstieg des Gewinns je Aktie auf 0,835 CAD (0,60 US-Dollar) gerechnet.
28.02 CHF 7.75%
Beim Umsatz ging es im dritten Quartal 2025 unterdessen von 3,681 Milliarden US-Dollar auf 4,148 Milliarden US-Dollar nach oben. Die Analystenschätzungen hatten sich hier auf einen Wert von 6,14 Milliarden CAD (4,38 Milliarden US-Dollar) belaufen.
Die Barrick Mining-Aktie zeigt sich im NYSE-Handel zeitweise 6,41 Prozent stärker bei 35,19 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
