Barrick Mining-Aktie steigt: Mehr Umsatz und Gewinn in Q3

Im abgelaufenen Jahresviertel hat sich der Gewinn von Barrick Mining positiv. Nach 0,28 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum lag das EPS nun bei 0,76 US-Dollar je Aktie. Experten hatten im Vorfeld mit einem Anstieg des Gewinns je Aktie auf 0,835 CAD (0,60 US-Dollar) gerechnet.

Beim Umsatz ging es im dritten Quartal 2025 unterdessen von 3,681 Milliarden US-Dollar auf 4,148 Milliarden US-Dollar nach oben. Die Analystenschätzungen hatten sich hier auf einen Wert von 6,14 Milliarden CAD (4,38 Milliarden US-Dollar) belaufen.

Die Barrick Mining-Aktie zeigt sich im NYSE-Handel zeitweise 6,41 Prozent stärker bei 35,19 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch