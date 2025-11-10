Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 0.0%  SPI 16’975 -0.1%  Dow 46’987 0.2%  DAX 23’570 -0.7%  Euro 0.9321 0.1%  EStoxx50 5’567 -0.8%  Gold 4’076 1.9%  Bitcoin 85’700 1.4%  Dollar 0.8068 0.1%  Öl 64.1 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Wisekey-Aktie: Satelliten-Tochter Wisesat soll an die NASDAQ
Explorationsfieber stützt Kursrally: Highland Critical Minerals-Aktie im Aufwind
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 10.11.2025 07:51:35

Shutdown-Ende in Sicht? DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen in Grün

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Montag wieder mutiger werden. An den Märkten in Fernost geht es zum Wochenstart nach oben.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt kamen am Freitag nicht aus ihrer Deckung.

Der SMI rutschte nach einem festeren Start in die Verlustzone ab, kämpfte sich aber am späten Nachmittag an die Nulllinie zurück. Letztlich verabschiedete er sich auf Vortagesniveau bei 12'298,35 Punkten ins Wochenende.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI nahmen den Handel ebenso höher auf und fielen anschliessend unter die Nulllinie. Sie gingen letztlich mit leichten Verlusten von 0,09 Prozent bei 16'974,56 Stellen bzw. 0,24 Prozent bei 2'005,87 Einheiten aus den Handel.

Der Schweizer Aktienmarkt kam zum Wochenschluss kaum vom Fleck. Händler rechneten damit, dass sich die Konsolidierung fortsetzt. Die Anleger dürften vor dem Wochenende wohl keine neuen Positionen aufbauen. Zudem dürfte das Geschäft mangels Impulsen ruhig verlaufen, heisst es weiter. Wegen des US-Shutdowns wird zudem die mit Spannung erwartete Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts wohl ausbleiben. Am Vortag hatte in den USA ein Bericht allerdings gezeigt, dass US-Unternehmen im Oktober dank der KI-Revolution den grössten Stellenabbau seit mehr als einer Dekade angekündigt haben.

Dies könnte zwar die Zinssenkungserwartungen wieder verstärken, dürfte aber die Konsumentenstimmung beeinträchtigen. "Und der Konsum ist nun mal das Rückgrat der US-Volkswirtschaft", sagt ein Händler. Diesbezüglich gibt es heute allerdings Aufschluss. Es wird nämlich der Verbrauchervertrauensindex der Universität von Michigan veröffentlicht. Aufgrund der Belastungen durch den Shutdown erwarten die Analysten einen Rückgang des Indikators. Vor diesem Hintergrund könnte es wieder zu Gewinnmitnahmen kommen. Eventuell erhalte der hiesige Markt ja eine Stütze durch seine stark defensive Gewichtung.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt könnte sich zum Wochenstart stabilisieren.

Der DAX gewinnt in vorbörslichen Indikationen kräftig hinzu.

Nach zwei schwächeren Wochen dürfte der DAX am Montag mit einer deutlichen Erholung starten. Damit könnte die charttechnische Unterstützung im Bereich von 23'500 Punkten erneut gehalten hat und eine stärkere Korrektur scheint vorerst abgewendet. Am Freitag war der DAX zeitweise bis auf 23'452 Punkte abgesackt, bevor sich die Kurse zum Handelsende wieder etwas erholten.

Im anhaltenden, diesmal besonders langen Stillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) deutet sich eine Lösung an. Der US-Senat stimmte am späten Sonntagabend (Ortszeit) dafür, über einen Übergangsetat aus dem Repräsentantenhaus zu beraten. Damit wurde eine erste wichtige parlamentarische Hürde genommen. Bereits im späten US-Handel hatten die Börsen in Erwartung eines Endes des Shutdowns positiv reagiert.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenschluss uneins.

Der Dow Jones notierte zu Beginn leichter und verblieb anschliessend in der Verlustzone. Im späten Handel konnte er sich jedoch an die Nulllinie vorkämpfen und beendete Handel letztlich 0,16 Prozent höher bei 46'987,10 Punkten.
Auch der NASDAQ Composite startete die Sitzung im Minus und rutschte dann noch tiefer ab. Im weiteren Verlauf wurden die Verluste jedoch wieder etwas kleiner. Zum Handelsschluss blieb ein Minus von 0,21 Prozent bei 23'004,54 Zählern.

"Anleger sind zum Wochenschluss ziemlich nervös", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. "Dass die teilweise astronomischen Bewertungen auch mal korrigiert werden müssen, ist sicherlich keine Frage des Ob, sondern nur des Wann."

Anleger würden hinterfragen, ob sich die gewaltigen Investitionen vieler Unternehmen in KI sich auch als so profitabel erweisen werden, dass sie die aktuellen Kursniveaus rechtfertigen, bringt es Analyst André Sadowsky von der Commerzbank auf den Punkt.

ASIEN

Anleger an den Börsen in Fernost tendieren am Montag zu Käufen.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise kräftige 1,30 Prozent auf 50'928,96 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite daneben 0,18 Prozent höher bei 4'004,92 Einheiten.

In Hongkong steigt der Hang Seng derweil um 1,23 Prozent auf 26'563,50 Punkte.

Während des diesmal ungewöhnlich langen teilweisen Stillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) zeichnet sich eine Lösung ab. Der Senat stimmte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit den Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus eingebrachten Übergangshaushalt zu beraten. Damit wurde im Parlament eine erste wichtige Hürde überwunden. In Erwartung eines möglichen Endes des Shutdowns reagierten die US-Börsen im späten Handel bereits mit Kursgewinnen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer

Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉

Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.

💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

08.11.25 Logo WHS D-Wave Quantum Aktie nach Rekord-Quartal – Einstieg jetzt wieder sinnvoll?
07.11.25 Lage bleibt fragil
07.11.25 Marktüberblick: Berichtssaison macht Kurse
07.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Konsolidierung hält an
06.11.25 Julius Bär: 21.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
06.11.25 Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
06.11.25 Japans Aktienmarkt in neuem Glanz
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’777.17 19.37 BWDSCU
Short 13’049.67 13.82 B7ZS2U
Short 13’525.87 8.98 B9GSAU
SMI-Kurs: 12’298.35 07.11.2025 17:31:28
Long 11’775.03 20.00 SIXBJU
Long 11’517.06 13.90 BBWS3U
Long 10’994.16 8.88 S2EBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
10.11.25 3B Films Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
10.11.25 52 Weeks Entertainment Ltd / Quartalszahlen
10.11.25 908 Devices Inc Registered Shs / Quartalszahlen
10.11.25 Aarti Surfactants Ltd Pref Registered Shs / Quartalszahlen
10.11.25 Aashka Hospitals Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
10.11.25 Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer Shs / Quartalszahlen
10.11.25 Acceleratebs India Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
10.11.25 ACI Infocom Ltd / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
10.11.25 BoJ Summary of Opinions
10.11.25 JP Foreign Reserves
10.11.25 Verbrauchervertrauen
10.11.25 Coincident Index
10.11.25 Leading Economic Index
10.11.25 Manufacturing Output (MoM)
10.11.25 Industrial Output (MoM)
10.11.25 Inflation (HICP) (Jahr)
10.11.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
10.11.25 Kerninflation (im Monatsvergleich)
10.11.25 Industrieproduktion ( Monat )
10.11.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
10.11.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
10.11.25 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
10.11.25 Aktuelles Konto
10.11.25 Handelsbilanz
10.11.25 Industrieproduktion ( Jahr )
10.11.25 Neue Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes ( Jahr )
10.11.25 Kerninflation
10.11.25 Industrieproduktion (im Jahresvergleich)
10.11.25 Handelsbilanz
10.11.25 Arbeitslosenquote
10.11.25 Industrieproduktion (Jahr)
10.11.25 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
10.11.25 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
10.11.25 BoE-Mitglied Lombardelli spricht
10.11.25 Sentix Investorenvertrauen
10.11.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
10.11.25 Haushaltsausgleich
10.11.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
10.11.25 Industrieproduktion (Jahr)
10.11.25 M2 Geldmenge (Jahr)
10.11.25 Haushaltsbilanz - ILS
10.11.25 Neue Kredite
10.11.25 Globale Handelsbilanz
10.11.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
10.11.25 Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr)
10.11.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
10.11.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
10.11.25 Geburtstag des Sultans von Kelantan
10.11.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
10.11.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
10.11.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
10.11.25 USDA WASDE-Bericht
10.11.25 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
10.11.25 Tag des Waffenstillstands
10.11.25 Tag des Waffenstillstands

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Reich durch Day Trading - Geht das wirklich?
Für Anleger mit geringerer Risikobereitschaft: Diese Zertifikate kommen infrage
Ethereum Kurs Prognose: Ist Solana jetzt die bessere Wahl?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
Marineschiffbauer TKMS geht an die Börse
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels schwächer

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0615 -0.0005
-0.76

finanzen.net News

Datum Titel
07:56 Devisen: Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert
07:49 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt IAG auf 'Overweight'
07:45 Salzgitter-Aktie: Stahlkonzern wird vorsichtiger - Prognose nur noch am unteren Rand der Spanne
07:38 SUSS MicroTec-Aktie: Jefferies vergibt Kaufempfehlung und hebt Kursziel an
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholungsversuch
07:33 Stabilus-Aktie: Autozulieferer wegen schwacher Konjunktur mit Gewinneinbruch
07:19 ROUNDUP: Krisentreffen am Amazonas - Was bringt die Klimakonferenz?
07:15 Siemens Energy-Aktie von Jefferies hochgestuft - Kursziel massiv angehoben
06:43 DAX-FLASH: Erholungsversuch dank Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns
07:03 Mögliches Shutdown-Ende: Senat macht ersten Schritt zur Wiederaufnahme der Regierungsgeschäfte