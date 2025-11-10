Shutdown-Ende in Sicht? DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt kamen am Freitag nicht aus ihrer Deckung.

Der SMI rutschte nach einem festeren Start in die Verlustzone ab, kämpfte sich aber am späten Nachmittag an die Nulllinie zurück. Letztlich verabschiedete er sich auf Vortagesniveau bei 12'298,35 Punkten ins Wochenende.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI nahmen den Handel ebenso höher auf und fielen anschliessend unter die Nulllinie. Sie gingen letztlich mit leichten Verlusten von 0,09 Prozent bei 16'974,56 Stellen bzw. 0,24 Prozent bei 2'005,87 Einheiten aus den Handel.

Der Schweizer Aktienmarkt kam zum Wochenschluss kaum vom Fleck. Händler rechneten damit, dass sich die Konsolidierung fortsetzt. Die Anleger dürften vor dem Wochenende wohl keine neuen Positionen aufbauen. Zudem dürfte das Geschäft mangels Impulsen ruhig verlaufen, heisst es weiter. Wegen des US-Shutdowns wird zudem die mit Spannung erwartete Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts wohl ausbleiben. Am Vortag hatte in den USA ein Bericht allerdings gezeigt, dass US-Unternehmen im Oktober dank der KI-Revolution den grössten Stellenabbau seit mehr als einer Dekade angekündigt haben.

Dies könnte zwar die Zinssenkungserwartungen wieder verstärken, dürfte aber die Konsumentenstimmung beeinträchtigen. "Und der Konsum ist nun mal das Rückgrat der US-Volkswirtschaft", sagt ein Händler. Diesbezüglich gibt es heute allerdings Aufschluss. Es wird nämlich der Verbrauchervertrauensindex der Universität von Michigan veröffentlicht. Aufgrund der Belastungen durch den Shutdown erwarten die Analysten einen Rückgang des Indikators. Vor diesem Hintergrund könnte es wieder zu Gewinnmitnahmen kommen. Eventuell erhalte der hiesige Markt ja eine Stütze durch seine stark defensive Gewichtung.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt könnte sich zum Wochenstart stabilisieren.

Der DAX gewinnt in vorbörslichen Indikationen kräftig hinzu.

Nach zwei schwächeren Wochen dürfte der DAX am Montag mit einer deutlichen Erholung starten. Damit könnte die charttechnische Unterstützung im Bereich von 23'500 Punkten erneut gehalten hat und eine stärkere Korrektur scheint vorerst abgewendet. Am Freitag war der DAX zeitweise bis auf 23'452 Punkte abgesackt, bevor sich die Kurse zum Handelsende wieder etwas erholten.

Im anhaltenden, diesmal besonders langen Stillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) deutet sich eine Lösung an. Der US-Senat stimmte am späten Sonntagabend (Ortszeit) dafür, über einen Übergangsetat aus dem Repräsentantenhaus zu beraten. Damit wurde eine erste wichtige parlamentarische Hürde genommen. Bereits im späten US-Handel hatten die Börsen in Erwartung eines Endes des Shutdowns positiv reagiert.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenschluss uneins.

Der Dow Jones notierte zu Beginn leichter und verblieb anschliessend in der Verlustzone. Im späten Handel konnte er sich jedoch an die Nulllinie vorkämpfen und beendete Handel letztlich 0,16 Prozent höher bei 46'987,10 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite startete die Sitzung im Minus und rutschte dann noch tiefer ab. Im weiteren Verlauf wurden die Verluste jedoch wieder etwas kleiner. Zum Handelsschluss blieb ein Minus von 0,21 Prozent bei 23'004,54 Zählern.

"Anleger sind zum Wochenschluss ziemlich nervös", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. "Dass die teilweise astronomischen Bewertungen auch mal korrigiert werden müssen, ist sicherlich keine Frage des Ob, sondern nur des Wann."

Anleger würden hinterfragen, ob sich die gewaltigen Investitionen vieler Unternehmen in KI sich auch als so profitabel erweisen werden, dass sie die aktuellen Kursniveaus rechtfertigen, bringt es Analyst André Sadowsky von der Commerzbank auf den Punkt.

ASIEN

Anleger an den Börsen in Fernost tendieren am Montag zu Käufen.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise kräftige 1,30 Prozent auf 50'928,96 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite daneben 0,18 Prozent höher bei 4'004,92 Einheiten.

In Hongkong steigt der Hang Seng derweil um 1,23 Prozent auf 26'563,50 Punkte.

Während des diesmal ungewöhnlich langen teilweisen Stillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) zeichnet sich eine Lösung ab. Der Senat stimmte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit den Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus eingebrachten Übergangshaushalt zu beraten. Damit wurde im Parlament eine erste wichtige Hürde überwunden. In Erwartung eines möglichen Endes des Shutdowns reagierten die US-Börsen im späten Handel bereits mit Kursgewinnen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires