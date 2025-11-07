NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance im Blick
|
07.11.2025 22:33:41
Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus
Der NASDAQ 100 verlor zum Handelsschluss an Boden.
Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.28 Prozent schwächer bei 25’059.81 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.606 Prozent auf 24’977.73 Punkte an der Kurstafel, nach 25’130.04 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’065.14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24’603.78 Punkten.
NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 4.04 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 24’840.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23’389.53 Punkte. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 21’101.57 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19.47 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Monster Beverage (+ 5.16 Prozent auf 69.73 USD), Starbucks (+ 4.07 Prozent auf 85.57 USD), Dollar Tree (+ 3.70 Prozent auf 105.74 USD), eBay (+ 3.65 Prozent auf 83.80 USD) und Marriott (+ 3.56 Prozent auf 291.16 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen DexCom (-5.21 Prozent auf 55.00 USD), Microchip Technology (-5.17 Prozent auf 56.28 USD), Arm (-3.71 Prozent auf 152.38 USD), Gilead Sciences (-3.70 Prozent auf 118.84 USD) und Tesla (-3.68 Prozent auf 429.52 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 63’184’573 Aktien gehandelt. Mit 4.112 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Charter A-Aktie präsentiert mit 6.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer
Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉
Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.
💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|25’059.81
|-0.28%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht wenig bewegt ins Wochenende -- DAX schliesslich mit Abgaben -- Wall Street beenden Handel uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.