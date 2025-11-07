Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance im Blick 07.11.2025 22:33:41

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus

Der NASDAQ 100 verlor zum Handelsschluss an Boden.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.28 Prozent schwächer bei 25’059.81 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.606 Prozent auf 24’977.73 Punkte an der Kurstafel, nach 25’130.04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’065.14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24’603.78 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 4.04 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 24’840.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23’389.53 Punkte. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 21’101.57 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19.47 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Monster Beverage (+ 5.16 Prozent auf 69.73 USD), Starbucks (+ 4.07 Prozent auf 85.57 USD), Dollar Tree (+ 3.70 Prozent auf 105.74 USD), eBay (+ 3.65 Prozent auf 83.80 USD) und Marriott (+ 3.56 Prozent auf 291.16 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen DexCom (-5.21 Prozent auf 55.00 USD), Microchip Technology (-5.17 Prozent auf 56.28 USD), Arm (-3.71 Prozent auf 152.38 USD), Gilead Sciences (-3.70 Prozent auf 118.84 USD) und Tesla (-3.68 Prozent auf 429.52 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 63’184’573 Aktien gehandelt. Mit 4.112 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 6.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
