Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Analyse der Tesla-Aktie abgegeben.

12 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen das Halten der Tesla-Aktie, 6 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 369,41 USD. Dies kommt einem Abschlag von 87,15 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Tesla-Aktie von 456,56 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 23.10.2025 Deutsche Bank AG 440,00 USD -3,63 23.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -67,15 23.10.2025 UBS AG 247,00 USD -45,90 23.10.2025 RBC Capital Markets 500,00 USD 9,51 23.10.2025 Jefferies & Company Inc. 300,00 USD -34,29 23.10.2025 RBC Capital Markets 500,00 USD 9,51 10.10.2025 UBS AG 247,00 USD -45,90 08.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -67,15 03.10.2025 UBS AG 215,00 USD -52,91 02.10.2025 RBC Capital Markets 325,00 USD -28,82 02.10.2025

Redaktion finanzen.ch