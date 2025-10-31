Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9318 0.5%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 4’002 -0.9%  Bitcoin 88’280 1.8%  Dollar 0.8053 0.5%  Öl 65.1 0.5% 
Expertenprognosen 31.10.2025 22:30:39

Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Tesla-Aktie unter die Lupe genommen.

Tesla
367.90 CHF 3.66%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Analyse der Tesla-Aktie abgegeben.

12 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen das Halten der Tesla-Aktie, 6 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 369,41 USD. Dies kommt einem Abschlag von 87,15 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Tesla-Aktie von 456,56 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--23.10.2025
Deutsche Bank AG440,00 USD-3,6323.10.2025
JP Morgan Chase & Co.150,00 USD-67,1523.10.2025
UBS AG247,00 USD-45,9023.10.2025
RBC Capital Markets500,00 USD9,5123.10.2025
Jefferies & Company Inc.300,00 USD-34,2923.10.2025
RBC Capital Markets500,00 USD9,5110.10.2025
UBS AG247,00 USD-45,9008.10.2025
JP Morgan Chase & Co.150,00 USD-67,1503.10.2025
UBS AG215,00 USD-52,9102.10.2025
RBC Capital Markets325,00 USD-28,8202.10.2025

Bildquelle: Smith Collection/Gado/Getty Images