NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die Quartalsergebnisse hätten die Markterwartungen größtenteils erfüllt, schrieb Philippe Houchois in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Er hob den positiven Barmittelzufluss hervor. Die anschließende Frage-und-Antwort-Runde sei sehr ruhig gewesen und habe kaum Erkenntnisse gebracht./rob/zb;