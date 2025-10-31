Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
31.10.2025 18:00:38
Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Novartis-Aktie abgegeben.
Die Novartis-Aktie wurde im Oktober 2025 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.
5 Experten raten die Novartis-Aktie zu kaufen, 8 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 107,15 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Novartis auf 99,27 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|120,00 CHF
|20,88
|31.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2025
|Deutsche Bank AG
|120,00 CHF
|20,88
|29.10.2025
|UBS AG
|95,00 CHF
|-4,30
|29.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|10,81
|29.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|10,81
|28.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 CHF
|-4,30
|28.10.2025
|Bernstein Research
|108,00 CHF
|8,79
|27.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|10,81
|27.10.2025
|Deutsche Bank AG
|120,00 CHF
|20,88
|21.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 CHF
|-4,30
|20.10.2025
|UBS AG
|95,00 CHF
|-4,30
|13.10.2025
|UBS AG
|95,00 CHF
|-4,30
|10.10.2025
|Deutsche Bank AG
|120,00 CHF
|20,88
|06.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
