Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

Die Novartis-Aktie wurde im Oktober 2025 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten raten die Novartis-Aktie zu kaufen, 8 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 107,15 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Novartis auf 99,27 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 120,00 CHF 20,88 31.10.2025 DZ BANK - - 29.10.2025 Deutsche Bank AG 120,00 CHF 20,88 29.10.2025 UBS AG 95,00 CHF -4,30 29.10.2025 Jefferies & Company Inc. 110,00 CHF 10,81 29.10.2025 Jefferies & Company Inc. 110,00 CHF 10,81 28.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 95,00 CHF -4,30 28.10.2025 Bernstein Research 108,00 CHF 8,79 27.10.2025 Jefferies & Company Inc. 110,00 CHF 10,81 27.10.2025 Deutsche Bank AG 120,00 CHF 20,88 21.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 95,00 CHF -4,30 20.10.2025 UBS AG 95,00 CHF -4,30 13.10.2025 UBS AG 95,00 CHF -4,30 10.10.2025 Deutsche Bank AG 120,00 CHF 20,88 06.10.2025

Redaktion finanzen.ch