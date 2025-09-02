|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Split-Effekt
|
02.09.2025 10:20:00
Lucid-Aktie im Fokus: Reverse-Split bewegt Tesla-Konkurrent an der Börse
Lucid hat einen 1-zu-10 Reverse-Split durchgeführt und die genehmigten Aktien drastisch reduziert. Heute steht der erste Handelstag nach dem Split an.
• Lucid reduziert die Aktien 1-zu-10
• Erster Handelstag nach dem Split
Der US-Elektroautohersteller und Tesla-Konkurrent Lucid hat einen 1-zu-10 Reverse Stock Split seiner Stammaktien am 29. August 2025 nach US-Börsenschluss durchgeführt. Gleichzeitig wurde die Zahl der genehmigten Stammaktien von 15 Milliarden auf 1,5 Milliarden reduziert. Grund für den Schritt sei laut Unternehmensangaben die Optimierung der Kapitalstruktur und die Vereinfachung des Handels mit den Aktien.
Der Reverse-Split wird am heutigen Dienstag wirksam. Die Aktien werden unter dem bisherigen Tickersymbol LCID auf gesplitteter Basis gehandelt, mit neuer CUSIP-Nummer 549498 202. Jede zehn bisher ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien wurden automatisch in eine neue Stammaktie umgewandelt. Die Zahl der ausstehenden Aktien reduzierte sich damit von rund 3,07 Milliarden auf etwa 307 Millionen. Bruchanteile von Aktien werden nicht ausgegeben, stattdessen erhalten Aktionäre eine Barauszahlung ohne Zinsen.
Registrierte Aktionäre müssen laut Lucid für die Anpassung keine weiteren Schritte unternehmen. Aktien, die über Broker, Banken oder andere Organisationen gehalten werden, werden automatisch angepasst, wobei die spezifischen Prozesse der jeweiligen Institution gelten.
Lucid setzt auf Effizienz und Marktstabilität
Lucid, bekannt für seine Luxus-Elektrofahrzeuge Lucid Air und Lucid Gravity, betont, dass der Reverse-Split den Nennwert der Stammaktien nicht verändert. Das Unternehmen aus Silicon Valley sieht darin einen wichtigen Schritt, um die Liquidität der Aktie zu verbessern und die Attraktivität für institutionelle Investoren zu steigern. Laut Unternehmensangaben werden beide Modelle in der hochmodernen, vertikal integrierten Fabrik in Arizona produziert, wobei Lucid auf Spitzentechnologie und Innovationskraft setzt, um die Effizienz von Elektrofahrzeugen weiter zu steigern.
Mit dem Reverse-Split reagiert Lucid auf die volatil gehandelten Aktienkurse und schafft gleichzeitig eine Grundlage für eine langfristige Stabilisierung. Analysten sehen in solchen Schritten häufig die Absicht, die Aktie für grössere Investorenkreise attraktiver zu machen und die Handelbarkeit auf den internationalen Märkten zu verbessern.
So reagiert die Lucid-Aktie: Kursrutsch vor dem Split
Die Lucid-Aktie schloss an der NASDAQ am 29. August 2025 mit einem Minus von 4,35 Prozent bei 1,98 US-Dollar. Da die US-Börsen gestern wegen eines Feiertags geschlossen waren, ist dies der aktuelle letzte Schlusskurs. Experten führen den kurzfristigen Kursrückgang vor allem auf die Ankündigung des 1-zu-10 Reverse-Splits zurück. Solche Aktienzusammenlegungen können psychologische und technische Marktreaktionen auslösen: Viele Anleger reagieren verunsichert auf den höheren Kurs pro Aktie, Handelssysteme oder Fonds passen ihre Positionen automatisch an, und kurzfristige Verkäufe erhöhen den Abwärtsdruck. Fundamental hat sich am Unternehmenswert nichts geändert, der Kursrückgang spiegelt vor allem die Marktmechanik rund um den Split wider.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Tesla
|
08:34
|Tesla-Aktie im Fokus: Xiaomi SU7 startet fulminant - Marktanteile in China vor Umwälzungen? (finanzen.ch)
|
07:53
|Tesla-Aktie im Fokus: Könnte der E-Auto-Pionier den Markt ins Wanken bringen? (finanzen.ch)
|
06:19
|Tesla-Aktie: US-Elektroautobauer will Umweltbelastung senken (AWP)
|
01.09.25
|Tesla-Aktie zurück bei den Favoriten: Hedgefonds setzen neben NVIDIA wieder auf Musk-Konzern (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Tesla will Umweltbelastung senken - EU-Umweltsiegel erhalten (AWP)
|
31.08.25
|Tesla-Aktie im Fokus: Tesla setzt auf Unreal Engine - Fahrervisualisierung vor grossem Update (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung: Tesla will mit neuem Angebot die Nachfrage stärken (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien waren im 2. Quartal 2025 im Deutsche Bank-Portfolio (finanzen.ch)
Analysen zu Tesla
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.07.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex notieren am Dienstag mit Verlusten. An den Märkten in Asien geht es vorwiegend nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}