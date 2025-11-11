Sunrise-Aktie: Telekomkonzern bestätigt Jahresziele trotz Umsatzrückgang

An den Finanzzielen für das Gesamtjahr 2025 hält der zweitgrösste Schweizer Telekomkonzern fest.

Von Juli bis September sanken die Verkäufe um 1,1 Prozent auf 740,9 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mitteilte. Der Rückgang ist auf das Privatkundengeschäft zurückzuführen, wo der Umsatz um 3,0 Prozent sank. Im Geschäft mit Firmenkunden und im Grosshandel konnte Sunrise um 2,6 Prozent zulegen.

Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern noch einen Fehlbetrag von 18,3 Millionen Franken hinnehmen müssen. Der Rückgang sei hauptsächlich auf Veränderungen bei den Finanzerträgen und -aufwendungen im Zusammenhang mit Derivaten auf Fremdwährungen zurückzuführen. Dabei habe die Abwertung des US-Dollar zum Franken eine Rolle gespielt. Zudem seien die Finanzierungskosten tiefer, weil Sunrise nach der Abspaltung von Liberty Global nun einen geringeren Schuldenberg hat.

Operativ konnte sich Sunrise ebenfalls verbessern. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Zahlung der Leasingkosten (EBITDALaL) stieg um 2,4 Prozent auf 270,1 Millionen Franken. Hier halfen tiefere Kosten nach der Abschaltung des UPC-Mobilfunkkernnetzes sowie tiefere B2B-Projektkosten. Zudem seien Personal- und Marketingkosten geringer, hiess es.

Prognose bestätigt

An den Finanzzielen für das laufende Jahr hält Sunrise fest. So soll der Umsatz "weitgehend stabil" bleiben, werde aber "am unteren Ende der Bandbreite" erwartet. Der Betriebsgewinn (EBITDAaL) soll stabil bleiben oder ein niedriges einstelliges Wachstum erreichen. Im Vorjahr lag der Umsatz bei 3,0 Milliarden, der EBITDAaL bei 1,0 Milliarden Franken.

Und die Investitionsquote sollen zwischen 15 und 16 Prozent des Umsatzes zu liegen kommen. Der bereinigte Free Cash Flow wird auf 370 bis 390 Millionen Franken geschätzt.

Zudem strebt Sunrise eine Dividende von 3,42 Franken je Klasse-A-Aktie an. Dies wäre ein Plus von 2,7 Prozent.

Internetgeschäft mit Kundenverlust

Im Telekomgeschäft hat Sunrise von Juli bis September im Mobilfunk 20'000 neue Abokunden gewonnen. Das ist zwar der höchste Quartalszuwachs in diesem Jahr, aber nicht einmal halb so viel wie im dritten Quartal 2024, als es einen Zuwachs von 48'000 neuen Abokunden gab.

Dagegen litt das Breitbandgeschäft weiter: Es gab einen Nettoabfluss von 7000 Kunden. Grund seien auch Effekte der abgeschlossenen Migration von UPC-Kunden zu Sunrise-Produkten im vergangenen Quartal, die zur Abwanderung von Kunden geführt habe.

Den Durchschnittsumsatz pro Kunde konnte Sunrise im Mobilfunk im dritten Quartal etwas steigern. Hier wirkten sich Preiserhöhungen positiv aus, während die Roamingeinnahmen sanken, weil die Abos immer mehr Pauschalguthaben für die Nutzung des Handys im Ausland enthalten.

Im Internetgeschäft sank der Durchschnittsumsatz pro Kunde leicht. Grund sind unter anderen die Folgen der Umstellung von UPC-Kunden auf Sunrise-Abos.

jb/ys

Zürich (awp)