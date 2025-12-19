Handel in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Der STOXX 50 kletterte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0.54 Prozent auf 4’886.65 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.075 Prozent auf 4’856.68 Punkte an der Kurstafel, nach 4’860.31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4’848.33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’889.84 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1.40 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 19.11.2025, einen Stand von 4’710.45 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 19.09.2025, einen Wert von 4’596.94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’320.86 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 12.63 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4’897.91 Punkten. Bei 3’921.71 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 2.27 Prozent auf 11.70 GBP), Roche (+ 1.88 Prozent auf 325.50 CHF), Novo Nordisk (+ 1.87 Prozent auf 310.00 DKK), HSBC (+ 1.44 Prozent auf 11.67 GBP) und BP (+ 1.05 Prozent auf 4.25 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Nestlé (-1.36 Prozent auf 78.79 CHF), BAT (-1.14 Prozent auf 42.36 GBP), Richemont (-0.77 Prozent auf 168.30 CHF), SAP SE (-0.31 Prozent auf 208.80 EUR) und RELX (-0.26 Prozent auf 30.48 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 69’900’654 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 338.763 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.87 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch