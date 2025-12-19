DroneShield-Aktie springt an: Institutionelle Beteiligung im Fokus

• DroneShield meldet Veränderung der Beteiligung von State Street• Vielzahl kleinerer Bewegungen• State Street als Verwahrer und Manager passiver Produkte sowie Aktienverleiher

DroneShield hat Anleger am 19. Dezember einmal mehr über eine "Veränderung der wesentlichen Beteiligung" des Finanzdienstleistungsunternehmen State Street informiert. Laut der veröffentlichten Form-604-Anzeige fiel der konsolidierte relevante Anteil von State Street von rund 67,5 Millionen auf 57,9 Millionen DroneShield-Aktien. Dies entspricht nun etwa 6,34 Prozent - nach zuvor 7,4 Prozent - der Stimmrechten. Der relevante Stichtag der Veränderung war der 17. Dezember, zuvor wurde zuletzt am 4. Dezember über eine Änderung der Beteiligungsverhältnisse informiert. Solche Anzeigen sind nach australischem Recht verpflichtend, sobald ein Aktionär die Schwelle von fünf Prozent überschreitet und sich der Anteil anschliessend um mindestens einen Prozentpunkt verändert.

Was sich tatsächlich geändert hat - und was nicht

Der Blick in das umfangreiche Dokument zur Anteilsänderung zeigt: Es handelt sich nicht um eine klassische Verkaufsentscheidung eines aktiven Investors. Vielmehr dokumentiert die Anzeige eine Vielzahl technischer Bewegungen innerhalb der State-Street-Organisation - darunter interne Umbuchungen zwischen Verwahrstellen, ETF -bedingte Zu- und Abflüsse sowie insbesondere Transaktionen aus der Wertpapierleihe. State Street agiert hier primär als Verwahrer und Manager passiver Produkte. Entsprechend spiegeln die gemeldeten Veränderungen vor allem index- und fondsgetriebene Anpassungen wider, nicht eine Neubewertung der Unternehmensperspektiven von DroneShield.

Warum Wertpapierleihe die Meldung prägt

Ein erheblicher Teil der gemeldeten Bestände ist mit dem Hinweis versehen, dass es sich um verliehene oder als Sicherheiten ("Collateral") hinterlegte Aktien handelt. Nach australischem Recht behält der Verleiher - hier State Street Bank and Trust Company - trotz Leihe ein "relevantes Interesse gemäss Abschnitt 608(8A)", weil eine "Rückgabeverpflichtung gemäss einem Wertpapierleihvertrag" besteht. Werden verliehene Aktien zurückgegeben oder neu verliehen, verändert sich der meldepflichtige Bestand, auch wenn kein wirtschaftlicher Richtungswechsel beabsichtigt ist. Genau diese Mechanik erklärt die Vielzahl kleiner Zu- und Abgänge, die in dem Dokument detailliert aufgeführt sind.

Möglicher Bezug zum Shortselling der DroneShield-Aktie

Wertpapierleihe ist eine zentrale Voraussetzung für Shortselling. Shortseller leihen Aktien, verkaufen sie am Markt und kaufen sie später zurück, um sie an den Verleiher zurückzugeben. Werden Positionen geschlossen, fliessen die Aktien an den Leihgeber zurück und erhöhen dessen ausgewiesenen Bestand. Vor diesem Hintergrund ist es plausibel, dass ein Teil des gemeldeten Beteiligungsrückgangs bei State Street mit dem Verleihen von DroneShield-Aktien zusammenhängt. Die Meldung selbst liefert jedoch keinen Beweis für ein breites Short-Covering; sie dokumentiert lediglich Bestandsbewegungen beim Leihgeber.

So bewegt sich die DroneShield-Aktie

Die DroneShield-Aktie hatte zuletzt einige schwere Wochen hinter sich: Ihr Kurs fiel an der australischen Börse von einem 52-Wochen-Hoch bei 6,70 AUD, das sie im Oktober erreicht hatte, bis Ende November auf 1,625 AUD zurück. Erst Mitte Dezember konnte sich das Papier wieder etwas deutlicher erholen, nachdem DroneShield einen neuen Grossauftrag aus Europa gemeldet hatte. Zuletzt schloss die DroneShield-Aktie in Sydney bei 2,78 AUD um 11,65 Prozent höher. Ihre 1-Monats-Performance ist nun mit einem Plus von 62,10 Prozent wieder äusserst positiv, während auf Sicht von drei Monaten noch ein Minus von 13,66 Prozent zu Buche schlägt. Seit Jahresbeginn belaufen sich die Gewinne auf 263,40 Prozent.

Redaktion finanzen.ch