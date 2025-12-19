Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain

Am Freitag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0.43 Prozent höher bei 5’766.44 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.855 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.007 Prozent stärker bei 5’742.14 Punkten in den Handel, nach 5’741.71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 5’772.35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’728.65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 0.739 Prozent zu. Vor einem Monat, am 19.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’542.05 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 5’458.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4’879.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 17.25 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’818.07 Punkten. 4’540.22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 1.64 Prozent auf 35.88 EUR), Eni (+ 1.18 Prozent auf 15.90 EUR), Airbus SE (+ 0.96 Prozent auf 195.98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.94 Prozent auf 555.80 EUR) und Allianz (+ 0.93 Prozent auf 389.50 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-1.17 Prozent auf 165.10 EUR), BASF (-0.64 Prozent auf 43.76 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.43 Prozent auf 104.05 EUR), Deutsche Börse (-0.32 Prozent auf 220.10 EUR) und SAP SE (-0.31 Prozent auf 208.80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 20’136’102 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 338.763 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 7.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

