Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4150 Pence auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf den jüngsten Zwischenbericht des Tabakkonzerns habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Philip Spain am Mittwoch. Daraus resultiere eine Senkung seiner Gewinnschätzung (EPS) für 2026 um 4 Prozent./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 11:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 11:27 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.