BAT Aktie 909525 / GB0002875804
46.05CHF
1.10CHF
2.45 %
15:05:58
BRXC
10.12.2025 14:09:00
BAT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4150 Pence auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf den jüngsten Zwischenbericht des Tabakkonzerns habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Philip Spain am Mittwoch. Daraus resultiere eine Senkung seiner Gewinnschätzung (EPS) für 2026 um 4 Prozent./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 11:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 11:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41.50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
43.22 £
|
Abst. Kursziel*:
-3.98%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43.38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.33%
|
Analyst Name::
Philip Spain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
