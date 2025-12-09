BAT 44.94 CHF -1.45% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 4150 Pence auf "Neutral" belassen. Die Zahlen deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Philip Spain in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die für 2026 gesetzten Zielvorgaben des Tabakkonzerns blieben hinter den Erwartungen zurück./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:43 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.