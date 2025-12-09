BAT Aktie 909525 / GB0002875804
44.94CHF
-0.66CHF
-1.45 %
09:07:16
BRXC
09.12.2025 09:43:10
BAT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 4150 Pence auf "Neutral" belassen. Die Zahlen deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Philip Spain in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die für 2026 gesetzten Zielvorgaben des Tabakkonzerns blieben hinter den Erwartungen zurück./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41.50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
41.49 £
|
Abst. Kursziel*:
0.02%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
41.49 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.02%
|
Analyst Name::
Philip Spain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
10:18
|British American Tobacco sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen (AWP)
|
09:29
|BAT Aktie News: BAT am Vormittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
08.12.25