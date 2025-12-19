Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’132 0.8%  SPI 18’055 0.9%  Dow 47’952 0.1%  DAX 24’200 1.0%  Euro 0.9317 0.0%  EStoxx50 5’742 1.1%  Gold 4’327 -0.1%  Bitcoin 69’267 2.0%  Dollar 0.7949 0.1%  Öl 59.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526UBS24476758Helvetia Baloise46664220Alphabet A29798540Partners Group2460882Logitech2575132
Top News
PUMA-Aktie im Plus: Refinanzierung über erhöht finanzielle Flexibilität
Aus diesen Gründen wollen immer weniger Mitarbeiter Führungskräfte werden
Mercedes-Benz-Aktie sinkt: Mercedes-Rating von Scope auf "A" gesenkt
Swiss Re-Aktie: Swiss Re Capital Markets platziert Katastrophenanleihe
Aktienbewertung an der Börse: Überblick über die entscheidenden Kennzahlen
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 19.12.2025 07:09:58

Asiens Börsen freundlich

An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach oben.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag deutlich oberhalb der Nulllinie.

Der SMI sank zum Handelsbeginn noch leicht. Anschliessend ging es jedoch aufwärts, sodass er letztlich sogar ein Plus von 0,82 Prozent auf 13'136,08 Punkte verbuchen konnte.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex, nachdem sie ebenso schwächer eröffneten. Sie beendeten den Handel 0,83 Prozent fester bei 18'040,96 Stellen bzw. 1,03 Prozent stärker bei 2'128,80 Einheiten.

Der Schweizer Aktienmarkt erhielt am Donnerstagnachmittag Anschub von den US-Konjunkturzahlen. Die Novemberinflation hat die Konsensschätzungen klar unterschritten. Damit stiegen die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr, meinte ein Marktbeobachter. Die EZB beliess den für den Markt wichtigen Einlagensatz derweil wie erwartet bei 2,0 Prozent, was für wenig Bewegung an den Aktienmärkten sorgte.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren am Donnerstag steigende Kurse zu sehen.

Der DAX hat die Sitzung marginal schwächer begonnen. Im weiteren Verlauf bewegte er sich zunächst weiterhin in einer engen Range um die Nulllinie. Dann ist ihm jedoch der Sprung in die Gewinnzone gelungen - das Plus wurde dabei am späten Nachmittag immer grösser. Er beendete die Sitzung 1,00 Prozent fester bei 24'199,50 Punkten.

Die US-Inflationsdaten haben am Donnerstagnachmittag dem DAX etwas nach oben verholfen. Die Teuerung in den Vereinigten Staaten sank im November überraschend unter drei Prozent. Zinssenkungserwartungen werden damit eher gestützt. Im Tagesverlauf hat der DAX sogar mit der Rückkehr über die runde 24.000-Zähler-Marke geglänzt, unter die er am Vortag erstmals seit Anfang vergangener Woche wieder gerutscht war.

Auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) reagierte der DAX jedoch kaum. Die EZB liess die Leitzinsen im Euroraum wie erwartet erneut unverändert. Der für Sparer und Banken relevante Einlagenzins liegt weiterhin bei 2,0 Prozent. Der Euroraum geht so mit vergleichsweise niedrigen Leitzinsen in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Donnerstag höher.

Der Dow Jones stieg bereits anfänglich und gewann auch anschliessend. Er verabschiedete sich 0,14 Prozent stärker bei 47'951,85 Punkten.
Der NASDAQ Composite startete deutlich höher und verblieb auch im weiteren Verlauf im Plus. Sein Schlussstand: 23'006,36 Punkte (+1,38 Prozent).

Nach dem jüngsten Kursrücksetzer kam es an den US-Börsen am Donnerstag zu einer Stabilisierung. Gestützt durch positive Nachrichten des Chipherstellers Micron konnte sich die Stimmung besonders für Technologiewerte aus dem KI-Kosmos wieder aufhellen. Diese hatten in den vergangenen Tagen unter wieder aufgeflammten Sorgen um womöglich zu hohe Bewertungen gelitten. Auch die vorbörslich veröffentlichten Inflationsdaten lieferten Rückenwind.
Mit einer Inflationsrate von 2,7 Prozent hatte sich die Teuerung in den USA im November merklich abgekühlt. Damit seien die durchschnittlichen Markterwartungen klar unterschritten worden, schrieb Ralf Umlauf von der Helaba. "Weiterhin ist zwar die Zielverfehlung deutlich und auch die Kernpreise weisen eine Jahresrate klar oberhalb des Fed-Ziels auf. Gleichwohl werden die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed im kommenden Jahr wohl eher noch unterstützt."

Die zuvor am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten hatten wegen widersprüchlicher Signale die Hoffnung der Anleger auf schnelle weitere Zinssenkungen noch gedämpft. Daher lag das Augenmerk der Anleger nun besonders auf den Inflationsdaten, die neben dem Arbeitsmarkt als die wichtigsten Orientierungspunkte zur Einschätzung der weiteren US-Geldpolitik gelten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verzeichnen am Freitag Gewinne.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 um 1,23 Prozent auf 49.602,74 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls aufwärts: Der Shanghai Composite gewinnt 0,44 Prozent auf 3.893,33 Zähler.

Gewinne werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 0,73 Prozent auf 25.684,41 Punkte nach oben geht.

Freundlich geht es zum Wochenausklang an den Aktienmärkten in Ostasien zu. Dazu tragen gute Vorgaben der Wall Street bei, während zugleich die Zinserhöhung der japanischen Notenbank wie erwartet gekommen und ausgefallen ist und deswegen kaum belastet. Sie erhöhte - wie schon seit geraumer Zeit avisiert - den Leitzins von 0,50 auf 0,75 Prozent.

Marktteilnehmer berichten von einer Erholung der Technologiewerte, die im Wochenverlauf unter Druck gestanden hätten. Dazu seien deren US-Pendants am Vortag gesucht gewesen, auch nachdem schwächer als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank am Leben gehalten hätten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall

Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.

Themen im Gespräch:

💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
18.12.25 BNP Paribas: Ausblick 2026
18.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Künstliche Intelligenz – Gekommen, um zu bleiben/Rohstoffe – Eine wichtige Rolle
18.12.25 SG-Marktüberblick: 18.12.2025
18.12.25 Cisco erreicht wieder historische Werte
17.12.25 Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall
16.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’629.82 19.59 U9VBSU
Short 13’909.40 13.71 SYNBEU
Short 14’434.68 8.80 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’132.42 18.12.2025 17:30:00
Long 12’545.69 19.16 SHAB3U
Long 12’266.53 13.71 S1FBXU
Long 11’759.22 8.92 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
19.12.25 Anonymous Intelligence Company Registered Shs / Generalversammlung
19.12.25 Apollo Global Capital, Inc Registered Shs / Generalversammlung
19.12.25 Arctic Hunter Energy Inc Registered Shs / Generalversammlung
19.12.25 ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD Registered Shs / Generalversammlung
19.12.25 Avanti Gold Corp Registered Shs / Quartalszahlen
19.12.25 AVI Global Trust PLC Shs GBP / Generalversammlung
19.12.25 BCM Resources CorporationShs / Quartalszahlen
19.12.25 Belmont Resources Inc Registered Shs / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
19.12.25 Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr)
19.12.25 Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr)
19.12.25 Nationaler VPI ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
19.12.25 Geschäftsaussichten
19.12.25 Geschäftsvertrauen
19.12.25 Gfk Verbrauchervertrauen
19.12.25 Consumer Confidence
19.12.25 Kredite an den privaten Sektor (Monat)
19.12.25 Kredite an den privaten Sektor (Jahr)
19.12.25 Kreditkartenausgaben (YoY)
19.12.25 Geldpolitische Erklärung der BoJ
19.12.25 Zinsentscheidung der BoJ
19.12.25 Consumer Confidence Adj
19.12.25 BoJ Pressekonferenz
19.12.25 Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors
19.12.25 Erzeugerpreisindex (Monat)
19.12.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
19.12.25 Konsumklima
19.12.25 Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
19.12.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
19.12.25 Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
19.12.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
19.12.25 Gfk Verbrauchervertrauen
19.12.25 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
19.12.25 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
19.12.25 Einzelhandelsumsätze ( Monat )
19.12.25 Bruttolöhne (im Jahresvergleich)
19.12.25 Erzeugerpreisindex ( Monat )
19.12.25 Auslandsankünfte
19.12.25 Verbrauchervertrauen ( Monat )
19.12.25 Arbeitslosenquote
19.12.25 Leistungsbilanz n.s.a
19.12.25 Konsumklima
19.12.25 Leistungsbilanz s.a
19.12.25 Konjunkturoptimismus
19.12.25 Änderung der Arbeitslosen
19.12.25 Angemeldete Arbeitslosigkeit
19.12.25 Rede von Kocher der EZB
19.12.25 Leistungsbilanz EUR
19.12.25 Industrieumsatz s.a. ( Monat )
19.12.25 Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr )
19.12.25 Zinsentscheidung
19.12.25 Rede von Sleijpen der EZB
19.12.25 Leistungsbilanz
19.12.25 Deutschlands Bundesbank Monatsbericht
19.12.25 Devisenreserven, USD
19.12.25 BoE vierteljährliches Bulletin
19.12.25 Privatausgaben (im Jahresvergleich)
19.12.25 Privatausgaben ( Quartal )
19.12.25 EZB-Mitglied Cipollone spricht
19.12.25 Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
19.12.25 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
19.12.25 Leistungsbilanz
19.12.25 Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
19.12.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
19.12.25 Neuer Immobilienpreisindex (Monat)
19.12.25 Preisindex für neue Immobilien (Jahr)
19.12.25 Leitindikator
19.12.25 Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
19.12.25 Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
19.12.25 Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
19.12.25 Privatausgaben
19.12.25 Persönliche Konsumausgaben - Preisindex ( Jahr )
19.12.25 Verkäufe bestehender Häuser (Monat)
19.12.25 Verkäufe bestehender Häuser ( Monat )
19.12.25 Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr)
19.12.25 Persönliches Einkommen (Monat)
19.12.25 Uni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher
19.12.25 Uni-Michigan: Verbrauchervertrauen
19.12.25 Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher
19.12.25 Consumer Confidence
19.12.25 EZB-Mitglied Lane spricht
19.12.25 Zinssatzentscheidung
19.12.25 Baker Hughes Plattform-Zählung
19.12.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
19.12.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
19.12.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
19.12.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
19.12.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
19.12.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
19.12.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
19.12.25 CFTC EUR NC Net Positions
19.12.25 CFTC Oil NC Net Positions
19.12.25 CFTC GBP NC Net Positions
19.12.25 CFTC S&P 500 NC Net Positions
19.12.25 CFTC JPY NC Net Positions
19.12.25 CFTC AUD NC Net Positions
19.12.25 CFTC Gold NC Net Positions

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie profitiert: Gericht setzt Massenklage gegen Grossbanken ein Ende
Untergrund statt Ausstieg: China mischt wieder im Bitcoin-Mining mit
Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: SMI schliesst höher -- DAX beendet Handel freundlich -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Micron Technology-Aktie nach starker Gewinn- und Umsatzentwicklung gefragt
UBS Aktie News: UBS macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Weltraum-Satelliten: Rheinmetall bekommt Milliardenauftrag
NVIDIA Aktie News: NVIDIA steigt am Donnerstagabend
Kurssprung um 700-Prozent: NVIDIA-Konkurrent MetaX sprengt alle IPO-Erwartungen
Analyse: Barclays Capital bewertet Rheinmetall-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
BYD Aktie News: BYD zieht am Donnerstagnachmittag an

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0844 -0.0015
-1.70

finanzen.net News

Datum Titel
06:49 ROUNDUP/Medien: Vertrag über neue US-Firma für Tiktok unterzeichnet
06:34 ROUNDUP: EU sichert Ukraine-Finanzierung bis Ende 2027
06:24 Trump fordert Bewegung von Kiew - Putin veranstaltet PR-Show
06:19 Europäische Firmen fordern mehr Kupferminen in der EU
06:19 Investierte Billionen wachsen und wachsen - Sorge um USA
06:16 Medien: Vertrag über neue US-Firma für Tiktok unterzeichnet
06:16 Mehrheit mag keine Trinkgeld-Optionen bei Kartenlesegeräten
06:15 Umweltminister Schneider steht zu Niederlande-Gasabkommen
06:09 EU erzielt Kompromiss im Streit um Ukraine-Finanzierung
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 1. Januar 2026