Asiens Börsen freundlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag deutlich oberhalb der Nulllinie.

Der SMI sank zum Handelsbeginn noch leicht. Anschliessend ging es jedoch aufwärts, sodass er letztlich sogar ein Plus von 0,82 Prozent auf 13'136,08 Punkte verbuchen konnte.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex, nachdem sie ebenso schwächer eröffneten. Sie beendeten den Handel 0,83 Prozent fester bei 18'040,96 Stellen bzw. 1,03 Prozent stärker bei 2'128,80 Einheiten.

Der Schweizer Aktienmarkt erhielt am Donnerstagnachmittag Anschub von den US-Konjunkturzahlen. Die Novemberinflation hat die Konsensschätzungen klar unterschritten. Damit stiegen die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr, meinte ein Marktbeobachter. Die EZB beliess den für den Markt wichtigen Einlagensatz derweil wie erwartet bei 2,0 Prozent, was für wenig Bewegung an den Aktienmärkten sorgte.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren am Donnerstag steigende Kurse zu sehen.

Der DAX hat die Sitzung marginal schwächer begonnen. Im weiteren Verlauf bewegte er sich zunächst weiterhin in einer engen Range um die Nulllinie. Dann ist ihm jedoch der Sprung in die Gewinnzone gelungen - das Plus wurde dabei am späten Nachmittag immer grösser. Er beendete die Sitzung 1,00 Prozent fester bei 24'199,50 Punkten.

Die US-Inflationsdaten haben am Donnerstagnachmittag dem DAX etwas nach oben verholfen. Die Teuerung in den Vereinigten Staaten sank im November überraschend unter drei Prozent. Zinssenkungserwartungen werden damit eher gestützt. Im Tagesverlauf hat der DAX sogar mit der Rückkehr über die runde 24.000-Zähler-Marke geglänzt, unter die er am Vortag erstmals seit Anfang vergangener Woche wieder gerutscht war.

Auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) reagierte der DAX jedoch kaum. Die EZB liess die Leitzinsen im Euroraum wie erwartet erneut unverändert. Der für Sparer und Banken relevante Einlagenzins liegt weiterhin bei 2,0 Prozent. Der Euroraum geht so mit vergleichsweise niedrigen Leitzinsen in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Donnerstag höher.

Der Dow Jones stieg bereits anfänglich und gewann auch anschliessend. Er verabschiedete sich 0,14 Prozent stärker bei 47'951,85 Punkten.

Der NASDAQ Composite startete deutlich höher und verblieb auch im weiteren Verlauf im Plus. Sein Schlussstand: 23'006,36 Punkte (+1,38 Prozent).

Nach dem jüngsten Kursrücksetzer kam es an den US-Börsen am Donnerstag zu einer Stabilisierung. Gestützt durch positive Nachrichten des Chipherstellers Micron konnte sich die Stimmung besonders für Technologiewerte aus dem KI-Kosmos wieder aufhellen. Diese hatten in den vergangenen Tagen unter wieder aufgeflammten Sorgen um womöglich zu hohe Bewertungen gelitten. Auch die vorbörslich veröffentlichten Inflationsdaten lieferten Rückenwind.

Mit einer Inflationsrate von 2,7 Prozent hatte sich die Teuerung in den USA im November merklich abgekühlt. Damit seien die durchschnittlichen Markterwartungen klar unterschritten worden, schrieb Ralf Umlauf von der Helaba. "Weiterhin ist zwar die Zielverfehlung deutlich und auch die Kernpreise weisen eine Jahresrate klar oberhalb des Fed-Ziels auf. Gleichwohl werden die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed im kommenden Jahr wohl eher noch unterstützt."

Die zuvor am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten hatten wegen widersprüchlicher Signale die Hoffnung der Anleger auf schnelle weitere Zinssenkungen noch gedämpft. Daher lag das Augenmerk der Anleger nun besonders auf den Inflationsdaten, die neben dem Arbeitsmarkt als die wichtigsten Orientierungspunkte zur Einschätzung der weiteren US-Geldpolitik gelten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verzeichnen am Freitag Gewinne.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 um 1,23 Prozent auf 49.602,74 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls aufwärts: Der Shanghai Composite gewinnt 0,44 Prozent auf 3.893,33 Zähler.

Gewinne werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 0,73 Prozent auf 25.684,41 Punkte nach oben geht.

Freundlich geht es zum Wochenausklang an den Aktienmärkten in Ostasien zu. Dazu tragen gute Vorgaben der Wall Street bei, während zugleich die Zinserhöhung der japanischen Notenbank wie erwartet gekommen und ausgefallen ist und deswegen kaum belastet. Sie erhöhte - wie schon seit geraumer Zeit avisiert - den Leitzins von 0,50 auf 0,75 Prozent.

Marktteilnehmer berichten von einer Erholung der Technologiewerte, die im Wochenverlauf unter Druck gestanden hätten. Dazu seien deren US-Pendants am Vortag gesucht gewesen, auch nachdem schwächer als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank am Leben gehalten hätten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires