Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’744 0.3%  SPI 17’556 0.3%  Dow 47’928 1.2%  DAX 24’264 0.7%  Euro 0.9263 -0.1%  EStoxx50 5’761 0.6%  Gold 4’129 0.1%  Bitcoin 82’602 0.3%  Dollar 0.7997 -0.1%  Öl 64.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Ausblick: JD.com informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
LEG Immobilien-Aktie etwas höher: Integration von Zukauf treibt Wachstum an
Zehnder Group-Aktie verliert: Lüftungs- und Servicegeschäft soll weiter ausgebaut werden
Molecular Partners-Aktie gefragt: Molecular Partners stellt neue Daten zu Radio-DARPin vor
Brenntag-Aktie gewinnt: Unternehmensstrategie auf dem Prüfstand - Stellenabbau
Suche...
Plus500 Depot

BAT Aktie 909525 / GB0002875804

38.15
CHF
0.15
CHF
0.39 %
09.01.2023
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2025 08:24:45

BAT Neutral

BAT
44.44 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Neutral" belassen. Die Nikotinbeutel-Tochter Velo bleibe ein Lichtblick für den Tabakkonzern, schrieb Philip Spain in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Velo habe mit einem Umsatzwachstum von 380 Prozent im bisherigen Verlauf des zweiten Halbjahres die Konsensprognose für das Wachstum des US-Marktes für orale Nikotinpräparate von rund 200 Prozent im zweiten Halbjahr deutlich übertroffen./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 23:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
42.44 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philip Spain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse