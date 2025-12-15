BAT Aktie 909525 / GB0002875804
15.12.2025 07:48:15
BAT Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Die Briten führen mit ihren Zielen für 2026 einen konservativen Kurs, schrieb Gaurav Jain am Freitag. Er sieht Spielraum für Aufstockungen im Jahresverlauf./ag/stw;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Overweight
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
49.00 £
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
48.70 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
42.78 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Gaurav Jain
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
