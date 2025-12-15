Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BAT Overweight

BAT
45.23 CHF 1.13%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Die Briten führen mit ihren Zielen für 2026 einen konservativen Kurs, schrieb Gaurav Jain am Freitag. Er sieht Spielraum für Aufstockungen im Jahresverlauf./ag/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Overweight
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
49.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
48.70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42.78 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Gaurav Jain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse