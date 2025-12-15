LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Die Briten führen mit ihren Zielen für 2026 einen konservativen Kurs, schrieb Gaurav Jain am Freitag. Er sieht Spielraum für Aufstockungen im Jahresverlauf./ag/stw;